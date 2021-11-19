Болезни почек при церебральном параличе смертельно опасны

Исследование показало, что запущенная болезнь почек довольно часто приводит к смерти пациентов с церебральным параличом. К такому выводу пришли ученые из Michigan Medicine.Детский церебральный паралич и заболевание почек имеют тесную взаимосвязь. В юные годы из-за нарушений развития нервной системы, снижения физической активности и урологических проблем появляются факторы риска заболевания почек. А у детей с церебральным параличом их риск является повышенным. Неблагоприятное соотношение отслеживается и в зрелом возрасте, поскольку жертвы церебрального паралича часто страдают от гипертонии. А это ещё один риск развития проблем с почками.Исследование ученых из Мичигана показало, что запущенное заболевание почек связано со смертью пациентов с церебральным параличом вне зависимости от других факторов вроде опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы исследования не были удивлены полученными результатами. Они полагают, что врачи нередко упускают первые признаки заболевания почек при обследовании пациентов с церебральным параличом. А именно на этой стадии могут быть приняты меры, предотвращающие ухудшение состояние.При анализах крови на функцию почек врачи сосредотачивается на отметках креатинина — продукта жизнедеятельности мышц. Этот уровень (клиренс) рассчитывается с помощью специального уравнения, которое показывает, насколько хорошо почки фильтруют кровоток. Но у людей с церебральным параличом низкая мышечная масса и более низкий уровень креатинина. Так что когда у них оценивают функцию почек, то значение клиренса отражает нижнюю мышцу, а не фактический функционал почек. Врачи, в результате, ошибочно интерпретируют эту функцию как более хорошую, чем она есть на самом деле.