Могут ли контактные линзы нанести вред вашему зрению

Не все могут похвастаться хорошим зрением. Решением проблемы станет ношение контактных линз. Это комфортно и удобно. Но иногда возникают проблемы из-за эксплуатации контактных линз. Предлагаем рекомендации по их безопасному ношению.Контактные линзы дают возможность не носить очки и при этом водить автомобиль, заниматься спортом, читать и выполнять другие дела без дискомфорта. Но так ли уж хороши контактные линзы в эксплуатации?Риски ношения контактных линзКонтактные линзы считаются вполне безопасными для здоровья. Но иногда все-таки возникают проблемы.Типичные осложнения и состояния, вызванные ношением контактных линзраздражение глаз / боль,отечность в области глаз,нечеткое зрение / гиперчувствительность к свету,конъюнктивит,язвы роговицы,инфекционный кератит (воспаление роговицы).Сон с контактными линзами может нанести серьезный вредРоговица - прозрачная внешняя оболочка глаза. Он оберегает глаз и позволяет фокусировать свет на задней глазной стороне, обеспечивая четкое видение. Линзы нечасто повреждают роговицу, но сон в не предназначенных для продолжительного ношения линзах повышает риск инфицирования роговицы / язвы.Инфекция роговицы или язва требует терапии антибиотиками. Не исключена даже пересадка роговицы.Рекомендации по безопасному ношению контактных линзПроконсультируйтесь у окулиста, какие именно растворы лучше использовать. Хранить растворы лучше в прохладном месте.Перед прикосновением к контактным линзам желательно хорошенько вымыть руки.Не стоит брать контактные линзы в рот и не допускать попадания на них слюны.Важно не допускать попадания крема для рук / макияжа на контактные линзы. Можно надевать линзы до нанесения макияжа и снимать их до удаления декоративной косметики.Футляр для линз должен быть всегда чистым и сухим. Обновлять его важно как минимум один раз в несколько месяцев.Не стоит злоупотреблять контактными линзами. Снимать их рекомендуется по совету доктора: например, 1 раз в день, 1 раз в неделю. Проверять здоровье глаз нужно как минимум 1 раз в год.В случае если возникли проблемы (покраснение / боль в глазу / изменение зрения), имеет смысл срочно снять контактные линзы и поговорить о своем состоянии с окулистом.ВыводыСерьезные осложнения со здоровьем, вызванные использованием контактных линз, встречаются нечасто. Это потому, что грамотный уход за линзами предотвращает их.Если соблюдение рекомендованных правил для вас сложно, можно посоветоваться с окулистом насчет альтернативных вариантов. Возможно, есть смысл надеть старые добрые очки.