Диетолог назвала безвредное количество шоколада в ежедневном рационе

Медик посоветовала не есть ежедневно молочный шоколад.По словам диетолога Марины Аплетаевой, шоколад нельзя назвать продуктом, который необходим в ежедневном рационе. Тем, кто привык к его употреблению, специалист посоветовала есть калорийное лакомство исключительно в умеренном количестве. Безвредное количество шоколада, которое можно позволить себе ежедневно, является довольно скромной порцией, уточнила диетолог.«Если вам трудно жить без шоколада, то в среднем ежедневно можно съедать около 15 граммов, не больше».Аплетаева добавила, что употреблять лучше не молочный, а темный шоколад (с содержанием какао минимум 50%), поскольку в нем меньше сахара. В целом, считает диетолог, тягу к сладкому лучше удовлетворять за счет более здоровых разновидностей десертных изделий – натурального мармелада или пастилы, зефира, сухофруктов. В таких сластях нет жира, зато присутствуют пищевые волокна и другие полезные компоненты.Но при наличии предиабета и сахарного диабета, аллергии, болезней желудочно-кишечного тракта от ежедневного употребления сладкого нужно отказаться, подчеркнула врач.