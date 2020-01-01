Американские ученые считают, что прием антидепрессантов может снизить риск смерти от Covid-19

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Ученые из Калифорнийского и Стэнфордского университетов провели исследование, в рамках которого выяснилось, что прием некоторых антидепрессантов, предположительно, снижает риск смерти при коронавирусе.По данным ученых, прием определенной группы антидепрессантов - селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) - снижает риск смерти у пациентов с коронавирусом. К такому выводу авторы исследования пришли, изучив информацию в медицинских картах 500 тысяч пациентов в США. У 83,5 тысяч из них с января по сентябрь 2020 года выявили коронавирус. В этой группе 3,4 тысячам человек были назначены СИОЗС.Исследователи сравнили исходы коронавирусной инфекции у тех, кто принимал антидепрессанты, с больными ковидом в контрольной группе, которых подобрали в соответствии с возрастом, полом, национальностью и наличием сопутствующих заболеваний. В результате они выяснили, что риск смерти у принимавших флуоксетин (препарат из группы СИОЗС) был на 28% меньше, чем в контрольной группе. У тех, кто принимал флуоксетин или флувоксамин (другой препарат из группы СИОЗС) — этот риск был ниже на 26%. В целом прием любого СИОЗС был связан со снижением риска летального исхода при Covid-19 на 8%, говорится в исследовании.В то же время ученые отметили, что утверждать об эффективности применения антидепрессантов с целью снижения смертности от коронавируса можно будет только после крупномасштабных рандомизированных клинических исследований.