Женщины любят внуков больше детей

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Новое исследование показало то, о чём и без того известно очень многим из нас. Женщины демонстрируют гораздо большую привязанность к внукам, чем к родным детям.Исследователи из Университета Эмори в американской Атланте во главе с профессором Джеймсом Риллингом просканировали мозг 50 женщин, имевших не менее одного биологического внука в возрасте от 3 до 12 лет. Во время этого сканирования участницам эксперимента демонстрировали фотографии их взрослых детей, затем маленьких внуков, а потом просто посторонних взрослых и детей.Когда женщины смотрели на своих внуков, то часть их мозга, связанная с эмоциональной эмпатией, была активирована. И эта реакция, как сообщают авторы исследования, показала, что бабушки способны ощущать эмоции своих внуков. Если внук улыбался, то они чувствовали радость ребёнка, а если он плакал, то ощущали его боль и дистресс, как поведал профессор Риллинг.Но когда женщины смотрели на фотографии своих взрослых детей, то активировалась часть мозга, связанная с когнитивной эмпатией. А здесь происходят процессы понимания того, что чувствует человек, и о чём он думает. Но это не эмоциональная эмпатия, то есть способность делиться чувствами. Новое исследование показывает, что женщины эмоционально гораздо более привязаны к своим внукам, чем к взрослым детям, и внуков они любят больше. С эволюционной точки зрения это вполне объяснимо, природа дает женщинам большую продолжительность жизни именно для того, чтобы они помогали взрослым детям ухаживать за внуками - в этом их прямое предназначение.