7 неочевидных, но важных причин есть петрушку каждый день
Петрушка придает блюдам аппетитный вид и насыщает организм ценными веществами. Почему важно употреблять эту зелень ежедневно?
Почему полезно есть петрушку
№1. Легче отказаться от избытка соли
Лишняя соль в пищевом рационе наносит вред здоровью: она вызывает отёчность и патологии почек, служит фактором повышенного артериального давления, снижает когнитивные возможности мозга. Но класть меньше соли в блюда мы не хотим: пресная еда кажется совершенно невкусной. Мелко рубленная зелень петрушки придаст овощам и мясу вкус, и вы не будете испытывать дискомфорт от недосоленной пищи.
№2. Витамины
Всего 30 граммов свежей порезанной зелени петрушки содержат:
100% дневной нормы вит-на А;
до 10% дневной нормы вит-на В;
от 50% дневной нормы вит-на С;
до 550% дневной нормы вит-на К.
№3. Снижение риска нескольких видов онкологии
Петрушка имеет в составе антиоксиданты - вещества, защищающие нас от пагубного действия свободных радикалов.
Поклонникам хорошо прожаренного мяса особенно рекомендуется добавлять к блюду зелень петрушки: она снижает эффект образующихся в процессе жарки канцерогенов.
Антиоксиданты в составе петрушки:
флавоноиды;
каротиноиды;
вит-н С.
Флавоноид мирицетин имеет свойство предотвращать / значительно замедлять развитие онкологии кожи и молочных желез.
Флавоноид апигенин уменьшает параметры новообразования при раке груди.
№4. Снижение риска диабета
Уже упомянутый мирицетин снижает показатель глюкозы в крови и резистентность клеток к инсулину.
№5. Профилактика кардиологических проблем
Петрушка содержит фолиевую кислоту: в 30 г свежей зелени присутствует более 10% суточной нормы. Фолиевая кислота снижает вероятность кардио-сосудистых патологий и смертности по их причине.
№6. Снижение риска воспалений
Антиоксиданты в составе петрушки противостоят хроническому воспалению - гиперреакции иммунитета. Воспаление в организме связано с проблемами сердца и сосудов, развитием диабета, онкологии, артрита, депрессивных расстройств.
№7. Крепость костной ткани
Витамин К в зелени петрушки необходим для костей: он способствует усвоению микроэлемента кальция (Са) и уменьшает удаление его с уриной. Вит-н К активирует белки, увеличивающие минеральную плотность костной ткани.
Поэтому, чем больше вит-на К в пище, тем ниже вероятность переломов.
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