Занятия спортом подавляют воспаления

Регулярные физические нагрузки уменьшают хронические воспалительные процессы. К такому выводу пришли ученые из Университета Ноттингема.Регулярные физические упражнения у людей с артритом снижают не только уровень боли, но и показатель воспалительных компонентов цитокинов. Более того, регулярные занятия увеличивает уровень каннабиодоподобных веществ, которые организм человека вырабатывает самостоятельно. Это называемое природные стимуляторы эндоканнабиноиды.Любопытно, что все эти изменения в нашем организме происходят за счёт кишечных микробов, как показали наблюдения. Учёным и раньше было известно, что спорт уменьшает уровень хронических воспалений, которые, в свою очередь, рождают множество недугов, включая опухоли, артрит и сердечно-сосудистые заболевания. Но до конца учёные не могли разобраться с тем, как именно это происходит. И вот сейчас в ходе экспериментов с участием 78 жертв артрита ответ на вопрос был получен.38 участников выполняли 15-минутные упражнения для укрепления мышц ежедневно в течение 6 недель, а ещё 40 продолжали жить, как обычно. В самом конце исследования участники из первой группы не только смогли уменьшить уровень болей, но и заполучить большее количество полезных микробов в кишечнике, которые производили противовоспалительные вещества. У них вырос уровень эндоканнабиноидов и сократилось количество цитокинов.