Эксперты назвали пять способов испортить себе утро

Есть вещи, которые не стоит делать утром, чтобы не испортить его.

Многие привыкли переставлять время на будильнике, пытаясь проснуться утром. Ученые говорят, что желание сдвинуть время сигнала будильника — вполне нормальное, но нужно понимать, что состояние между сном и бодрствованием, в котором находится переставляющий будильник человек — это не то, что способствует хорошему настроению с утра.

Кое-как проснувшись с утра, многие люди первым делом берутся за смартфон, и это тоже не очень хорошая привычка. С утра вашему мозгу совсем ни к чему лишняя информация из соцсетей и мессенджеров.

Медики рекомендуют выпивать стакан чистой воды после пробуждения, чтобы привести в норму метаболизм. Но некоторые люди очень своевольно трактуют эту медицинскую рекомендацию, и пьют натощак, например, сок. Не следует так делать.

Другая распространенная ошибка — неправильный завтрак. Если вы едите с утра исключительно булочки и сладости, или не употребляете фрукты, то серьезно вредите своему организму. В частности, плохой завтрак уменьшает эффективность иммунитета.

Важно просыпаться примерно в одно и то же время. Многие люди сбивают режим в выходные, что никак не идет на пользу организму. Старайтесь планировать свое время так, чтобы у вас был стабильный режим сна и бодрствования.
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