Замедление метаболизма не зависит от возраста

Одно из известных изданий Швеции Svenska Dagblabet опубликовало данные исследования профессора спортивной медицины Ульфа Экелунда и его команды. Они занимались процессами метаболизма у человека и ее зависимостью от физической активности. В результате ученые установили, что эти два процесса неразрывно связаны друг с другом.Метаболизм представляет собой процесс различных биохимических реакций, в результате которых организм человека поддерживает нормальную жизнеспособность. Благодаря метаболизму организм вырабатывает необходимую энергию, не только для процессов в организме, но и на физическую деятельность.Профессор Норвежского университета спорта Ульф Экелунд утверждает, что потребление калорий оказывает существенную роль в метаболизме и выработке энергии. Так для мужчин необходимо 2 000 – 3 200 калорий, а женщине 1 700 – 2 500 калорий в день. Эта разница обусловлена половой принадлежностью, генами и возрастом.Метаболизм происходит и в состоянии покоя. Энергия, которая затрачивается на метаболизм в таком состоянии зависит от мышечной массы, лишнего жира и веса. Чем больше масса, тем больше энергии необходимо. Также метаболизм зависит от болезней. Высокая температура ускоряет обмен веществ.Профессор с другими коллегами выяснили, что метаболизм у человека остается постоянным в период 20 – 60 лет. После 60 лет метаболизм замедляется за счет снижения активности. Отсюда можно сделать выводы, что метаболизм можно ускорить за счет увеличения физической активности.Как отметил ученый, энергия больше затрачивается при выполнении упражнений на сердце, во время бега и вело пробежек. При увеличении мышечной массы, метаболизм в состоянии покоя также увеличивается.А для тех, кто пытается сбросить лишний вес, ученый отметил, что в снижении веса немаловажную роль играет не физическая активность, а потребление калорий.