Соль может привести к инфарктам и инсультам

В Английском медицинском журнале New England Journal of Medicine были опубликованы экспертные данные о неправильном употреблении соли. Эксперты сообщают, что, увеличивая потребление соли на каждые 2,5 грамма в день, человек повышает риск развития сердечно – сосудистых заболеваний на 18%.National Health Service (Национальная служба здравоохранения) раннее сообщала, что в день человек должен потреблять 6 граммов соли. Но недавние работы английских ученых опровергают это заявление новыми исследованиями.Чтобы изучить данный вопрос, ученые в течение определенного времени один раз в сутки брали мочу на анализ у 10 000 человек с хорошими показателями здоровья. Так они измеряли количество потребляемой соли.В результате ученые установили связь между количеством потребляемой соли и развитием сердечно – сосудистых заболеваний. Результаты исследований показали, что высокое потребление соли повышает риск получить инфаркт или инсультГрэм Макгрегор, профессор Лондонского университета по проблемам сердечно – сосудистой медицины, а также председатель организации «Действие против соли» отметил, что снижение потребления соли эффективно снижает кровяное давление и риск приобрести проблемы с сердцем.В данное время правительство Британии готовят законопроект о сокращение добавления соли в пищевой промышленности.