Гинцбург оценил сроки создания вакцины от коронавируса, которая будет действовать 5-10 лет

Создание вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, которая будет действовать пять-десять лет, зависит от штаммов патогена, с которыми предстоит иметь дело. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."Все зависит от того, с какими конкретно штаммами SARS-CoV-2 мы будем бороться. Когда создавался "Спутник V", предназначенный для профилактики уханьского и последующих вариантов коронавируса, то мы очень надеялись, что срок действия вакцины будет больше, чем год-два. Но штамм изменился так сильно, что ушел из-под атаки антител, синтезируемых клетками памяти. Как итог — вакцину теперь нужно вводить каждые полгода", — сказал Гинцбург.Специалист добавил, что создание долгосрочной вакцины от COVID-19 будет зависеть от того, с какими вариантами вируса будет иметь дело человечество. "Мы не знаем, что нам подкинет эволюция в этом плане, и, соответственно, не знаем, против каких именно патогенов придется разрабатывать препараты", — заявил Гинцбург.Напомним, в НИЦЭМ имени Гамалеи создали первую в мире вакцину против коронавируса — препарат под названием "Спутник V", который был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ в августе прошлого года. В России, кроме того, создали и другие вакцины против COVID-19 — препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".