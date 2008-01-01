Дерматит связали с избыточным весом и низким ростом у детей от 2 лет

Новое исследование показало, что атопический дерматит приносит не только физический дискомфорт и проблемы эстетического характера детям, но также может сказаться на их росте и массе тела.Экзема или атопический дерматит вызывает покраснение, зуд и шелушение кожи. Это хроническое заболевание обычно проявляется в детском возрасте и может сопровождать человека на протяжении всей жизни — полному излечению оно не поддается. Распространённость заболевания среди в развитых странах составляет до 20%, среди взрослого населения – 2-8%.В своей научной работе специалисты больницы женского колледжа в Торонто отметили, что связь между атопическим дерматитом, ростом и весом детей оценивалась лишь в нескольких небольших исследованиях, и результаты были противоречивы. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, учёные воспользовались данными канадского исследования TARGet Kids, которое длилось с 2008 по 2021 год. В нём участвовали дети в возрасте 5 лет и младше, за состоянием их здоровья следили по мере взросления. В новый анализ были включены данные 10,6 тысячи детей в возрасте 2 года.Учёные сосредоточились на результатах анкетирования родителей, в которых они в том числе отвечали на вопросы о симптомах дерматита у маленьких участников, а также на данных роста и массы тела каждого из них. Для оценки этих параметров использовался калиброванный ростометр и цифровые весы, обладающие высокой точностью.Оказалось, что дети с экземой в возрасте 2 лет были в среднем на 0,5 сантиметров ниже по сравнению со сверстниками без этого заболевания, а в возрасте 5 лет — уже на 0,6 см. Но есть и хорошие новости: эта разница нивелироваласьпочти у всех участников с дерматитом по достижению 14 лет.Учёные также обнаружили прямую связь дерматита и избыточного веса в разных возрастных группах. Пока неизвестно, сохранятся ли эти различия по достижению взрослого возраста. Чтобы это выяснить, необходимы более крупные и продолжительные наблюдения, отметили авторы исследования.Ранее американские учёные обнаружили связь между атопическим дерматитом с психическими проблемами у подростков. Среди 11 тысяч детей с экземой депрессия была у 6% участников 10 лет, а к 18 годам её распространенность увеличилась до 21,6%. Девочки страдали от этого психического расстройства чаще, чем мальчики (56,8% против 42,8%).Авторы исследования отметили, что им удалось установить связь между депрессией и тяжёлой формой экземы. Однако лёгкая и умеренная формы дерматита коррелировали с поведенческими проблемами начиная уже с 4 лет. По мнению учёных, это отчасти может быть связано с ухудшением качества сна детей, поскольку экзема причиняет ощутимый физический дискомфорт.