Чистящие средства могут мешать работе антибиотиков

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Учёные опасаются, что это приведет к появлению бактерий-Антибактериальные чистящие средства могут мешать действию целого класса антибиотиков. Учёные призывают отказаться от бактерицидной бытовой химии в пользу обычной, чтобы предотвратить мутации бактерий.Исследовательская группа из австралийского Университета Маккуори проверила, как сочетается популярное дезинфицирующее вещество бензалкония хлорид с антибиотиками и собственно бактериями. Учёных интересовали распространённые и довольно безвредные бактерии, которые обитают в почве, воде и человеческом кишечнике, однако у пациентов с ослабленным иммунитетом могут вызвать опасные заболевания, включая пневмонию. В исследовании они фигурируют под коллективным названием ESKAPE, по первым буквам латинских названий этих микробов.Оказалось, что чистящие средства на основе бензалкония хлорида препятствуют действию аминогликозидных антибиотиков, которыми борются с инфекциями, вызванными ESKAPE. К тому же, если концентрация дезинфицирующего средства невысокая, как, например, во влажных салфетках или глазных каплях, у бактерий может вырабатываться устойчивость к антибиотикам. Авторы исследования призывают отказаться от чистящих средств на основе бензалкония хлорида в быту, оставив их только для больниц.Специалисты уже давно бьют тревогу из-за антибиотикорезистентности бактерий: так, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что к отдельным препаратам возбудители болезней устойчивы почти на 100%. Есть опасения, что из-за ненадлежащего применения антибиотиков во время пандемии COVID-19 ситуация с устойчивостью бактерий к медикаментозному лечению может усугубиться.