Названы противопоказания к употреблению меда

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Мед издревле считается одним из полезнейших продуктов питания, однако некоторым людям он несет больше вреда, чем пользы. Болгарское издание Actualno назвало ряд ограничений к употреблению меда.Данный продукт не так безопасен, как многие думают. У некоторых людей он вызывает аллергию, пищевые интоксикации и ряд прочих вредных эффектов. Также существуют некоторые болезни, которые являются ограничением для употребления меда.В список таких болезней входят нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Употребление меда способно привести к болевым ощущениям в желудке и к диарее. Связано это с тем, что данный продукт имеет свойство значительно раздражать пищеварительную систему.У людей, имеющих отягощенный аллергический анамнез на пыльцу, мед и вовсе способен стать причиной анафилаксии. В таком случае специалисты рекомендуют перейти на ранний мед. Например, мед акации, так как он почти не имеет реакции.Также рекомендуется при сниженном давлении употреблять мед перед сном. Помимо этого, в нем содержится большое количество углеводов, поэтому людям с высоким уровнем сахара в крови следует есть мед с осторожностью. В случае наличия ожирения мед следует употреблять умеренно.