Названы способы похудения во время сна
1) Физические нагрузки ночью. Специалисты утверждают, что поднятие тяжестей способствует улучшению метаболизма на срок до 16 часов. Последнее исследование показало, что уровень инсулина, холестерина и прочих веществ натощак снижался только у тех людей, которые регулярно занимаются силовыми тренировками.
2) Холодный душ. Жировая ткань в теле человека бывает двух типов. 1 — белая жировая ткань, которая появляется при повышении массы тела. 2 — бурая жировая ткань, которая способствует похудению. Для активации бурой жировой ткани необходимо всего 3- секунд холодного душа. К тому же благодаря такому душу вам удастся сжечь 400 калорий во время сна.
3) Зеленый чай. Флавоноиды, содержащиеся в чае, повышают скорость метаболизма. Употребление 3 чашек в день поможет избавиться от 3,5% калорий за ночь
4) Сон в прохладном помещении. Благодаря сну в прохладном помещении происходит сжигание жира и активация бурой жировой ткани. Оптимальной температурой считается 18 градусов Цельсия.
5) Прерывистое голодание. Благодаря такому типу похудения организм тратит накопленную глюкозу, а затем начинает тратить накопленный жир.
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