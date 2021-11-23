Из зимы в лето: как сберечь сердце при поездках в жаркие страны

Несмотря на коронавирусные ограничения, всё большее количество россиян устремляется в отпуска в жаркие страны вроде Египта, Вьетнама и Таиланда. Резкая смена климата может оказаться серьезным стрессом для здоровья, и особенно для сердца.Пейте больше жидкости. Если вы российские морозы резко променяли на какую-то экзотическую жару, то не забывайте налегать на воду и другие жидкости. Они помогают сердцу перекачивать кровь к мышцам. Наши тела теряют жидкость и соли крови с потом. Чрезмерное потоотделение - это причина обезвоживания, которое может спровоцировать фибрилляцию предсердий. В жару нужно употреблять много воды.Тренировки рано утром или поздно вечером. Не увлекайтесь физическими нагрузками в средине дня, когда бывает особенно жарко. Если же вы привыкли тренироваться именно днём, то выбирайте для этого кондиционируемые помещения.Одежда из хлопка. Лучше носить удобную хлопковую одежду, которая максимально прикрывает кожу. Это поможет защитить её от попадания прямых солнечных лучей и ожогов.Отказ от алкоголя. Употребление алкоголя в жару также провоцирует обезвоживание. Избыток спиртных напитков повышает риск инфарктов, инсультов и диабета второго типа.Почаще оставайтесь в помещении. Конечно, если вы в другой стране, то хочется больше гулять. Но чем больше времени вы проводите на открытом воздухе в жаркую погоду, тем усерднее трудится сердце. А это опасно для тех, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. Для длительных прогулок лучше выбирать более прохладное вечернее время.