Традиционная мужская диета более опасна для нашей планеты

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Типично мужское питание, содержащее много мяса, способствует на 40% большему количеству вредных выбросов в атмосферу, чем женская диета. К такому любопытному выводу пришли исследователи из Университета Лидса в Великобритании.Содержащая большое количество мясных продуктов традиционная мужская диета способствует на 40% большему количеству вредных выбросов в атмосферу, чем женская. А эти выбросы провоцируют глобальное потепление, грозящее человечеству разного рода стихийными бедствиями и катаклизмами. Каждый год их количество растёт, это и чудовищные лесные пожары, и наводнения, и прочий разгул стихий, включая волны аномальной жары.Исследование показало, что четверть всех вредных выбросов, связанных с диетой человека, приходится на так называемые необязательные продукты питания и напитки, без которых мы вполне могли бы прожить. Это кофе, алкоголь, а также разного рода сладости. Политика поощрения устойчивого питания должна опираться, прежде всего, на популяризацию растительной пищи. Но если людей будут приучать отказываться от сладостей и газированных напитков, а также алкоголя, то это даст дополнительные возможности не только для укрепления здоровья человека, но и для борьбы с изменениями климата.Ещё одно недавно проведенное исследование показало, что веганские и вегетарианские диеты приблизительно на треть дешевле чем обычные. Ранее утверждалось, что веганство - прерогатива привилегированного класса, поскольку, к примеру, соевые заменители молока в несколько раз дороже традиционного напитка, и это же можно сказать о многих других продуктах.