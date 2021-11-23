Причиной старческого слабоумия чаще являются болезни сердца, а не аспирин
Авторы нового исследовательского проекта захотели выяснить, как систематический прием аспирина отражается на состоянии пациентов с сахарным диабетом второго типа. Существовали основанные на предыдущих исследованиях предположения, согласно которым аспирин может провоцировать развитие старческого слабоумия.
"Мы доказали, что профилактический прием малых доз аспирина для разжижения крови не связан с повышенным риском развития деменции. Однако старческое слабоумие в некоторых случаях прогрессирует на фоне болезней сосудов и сердца", — говорят ученые.
Выводы были получены по результатам исследования, в котором приняли участие полторы с лишним тысячи пациентов с сахарным диабетом второго типа. Людей разделили на две группы — первая принимала аспирин (100 миллиграммов каждый день), второй давали плацебо. Корреляцию между приемом аспирина и развитием слабоумия выявить не удалось, но подтвердилась связь между деменцией и болезнями сердечно-сосудистой системы.
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