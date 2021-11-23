Причиной старческого слабоумия чаще являются болезни сердца, а не аспирин

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Британские ученые, представляющие Оксфордский университет, установили, что в некоторых случаях аспирин не вызывает старческое слабоумие, как решили авторы опубликованных ранее исследований. Деменцию, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", чаще вызывают болезни сердечно-сосудистой системы.Авторы нового исследовательского проекта захотели выяснить, как систематический прием аспирина отражается на состоянии пациентов с сахарным диабетом второго типа. Существовали основанные на предыдущих исследованиях предположения, согласно которым аспирин может провоцировать развитие старческого слабоумия."Мы доказали, что профилактический прием малых доз аспирина для разжижения крови не связан с повышенным риском развития деменции. Однако старческое слабоумие в некоторых случаях прогрессирует на фоне болезней сосудов и сердца", — говорят ученые.Выводы были получены по результатам исследования, в котором приняли участие полторы с лишним тысячи пациентов с сахарным диабетом второго типа. Людей разделили на две группы — первая принимала аспирин (100 миллиграммов каждый день), второй давали плацебо. Корреляцию между приемом аспирина и развитием слабоумия выявить не удалось, но подтвердилась связь между деменцией и болезнями сердечно-сосудистой системы.