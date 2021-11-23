Привычка заниматься домашними делами защищает от возрастной деградации

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Привычка ежедневно уделять время домашним делам, поддерживаемая на протяжении всей взрослой жизни, защищает от физической и когнитивной деградации, свойственной старению.Ученые констатируют: привычка заниматься домашними делами собственноручно связана с более острыми умственными способностями и улучшением физических возможностей в пожилом возрасте. Результаты недавнего исследования, опубликованные журналом BMJ Open, показывают, что«два часа работы по дому помогают лучше сохранить память, снизив риск возрастного снижения активности мозга, а также обеспечивают более серьезную защиту от падений у пожилых людей».Специалисты условно делят домашние дела на «легкие» и «тяжелые». К легким они относят мытье посуды, вытирание пыли, заправку кровати, стирку, приготовление пищи, уборку. К тяжелым – мытье окон, смену мебели и обстановки, мытье пола, покраску и другие ремонтные работы. Ученые заключили, что регулярное выполнение работы по дому из разряда легкой ассоциируется с более острыми умственными способностями и улучшением физических возможностей у людей пожилого возраста. Что касается тяжелых дел, их периодическое выполнение связано с улучшением показателей кратковременной и отсроченной памяти.Говоря о том, что привычка заниматься домашними делами защищает людей от возрастной деградации, представители науки поясняют: такого рода дела требуют активности гиппокампа (область мозга, связанная с обучением и воспоминаниями) и префронтальной коры (часть мозга, которая регулирует принятие решений и концентрацию). Стимулирование этих участков мозга и обеспечивает защитный эффект. Сокращение данных зон из-за бездействия ведет к потере синаптических связей между нейронами, одного из пусковых механизмов возрастных нейродегенеративных заболеваний.