Отвар из лавровых листьев: супер-свойства

Отвар лаврового листа можно использовать для лечения некоторых недугов.Полезные вещества в нем оказывают оздоровительный эффект, если принимать осторожно, не превышая дозировку. Действует средство благодаря свойствам растения, которое богато эфирными маслами и активными компонентами.Что будет, если пить отвар лаврового листаЧасто лечебные средства находятся у человека под рукой. Лавровый лист, который принято употреблять как приправу, можно также использовать для оздоровления организма. Несмотря на то, что его постоянно добавляют в блюда, могут быть и противопоказания к применению, например, если есть аллергическая реакция.Лавровый лист не ядовит для человека, но таковым может быть для домашних животных — котов и собак. А вот с плодами лавра нужно обращаться осторожнее, потому что в них большая концентрация веществ и масел, которые могут вызвать токсический эффект.Полезные и вредные свойства лаврового листа необходимо учитывать, когда его принимают как лекарство. Если пить отвар, то можно противостоять вирусным и простудным заболеваниям, улучшить работу кишечника. Он помогает выводить желчные камни и соли, снимает воспаления, болевые ощущения после родов. Может влиять на регенерацию кожного покрова, стимулируя клеточное обновление, что в итоге приводит к омоложению внешнего вида.В противопоказаниях к применению отвара указано состояние беременности и кормление грудью. Он также вызывает спазм «женских» мышц, что может привести к раннему вызову родовых схваток. Нельзя принимать его и людям с диабетом 2 типа. Активные вещества этой специи способны снижать уровень глюкозы в крови, хотя при 1 типе это очень полезное качество.Осторожно нужно его пить тем, у кого есть почечная недостаточность. Не принимают лавровый лист, а тем более его отвар за 2 недели до предполагаемого хирургического вмешательства. Он снижает активность центральной нервной системы, что, в свою очередь, может повлиять на реакцию от вводимых препаратов во время наркоза.Как действует отвар лаврового листаПольза лаврового листа становится очевидной по большому количеству веществ в его составе, благотворно влияющим на организм:активные вещества и их соединения (пинен, мирцен, линалоол, нерал, эвгенол и другие органические кислоты) обладают антисептическими и антиоксидантными свойствами;витамин С помогает восстанавливать или поддерживать иммунную систему, ускоряет заживление ран, обладает противовирусными свойствами;витамина В9 (фолиевой кислоты) содержится 180 мг, а это половина суточной нормы;витамин А влияет на поддержание зрения и нормального состояния слизистой горла, а также головы, кожи и волос;в составе есть ниацин, пиридоксин, пантотеновая кислота, рибофлавин, помогающие синтезировать ферменты, укреплять нервную систему и улучшать обмен веществ в организме;калий улучшает работу сердечно-сосудистой системы;марганец и медь нужны для антиоксидантной защиты организма;железо необходимо для улучшения состава крови и дыхательного фермента цитохромоксидазы.Отвар лаврового листа можно применять в качестве паровой ванны. Как следствие, очищаются поры лица, устраняются черные точки, кожа приобретает здоровый вид.Как готовят отвар из лаврового листаПриготовление отвара подразумевает кипячение лекарственных трав. В данном случае используется лавровый лист. Даже после кипячения он остается жестким, поэтому перед употреблением отвара его нужно удалять, чтобы случайно кусочки не попали в гортань.Отвар от кашляИнгредиенты:лавровый лист – 3 шт.;вода – 250 мл.Для вкуса можно добавить мед, лимонный сок, корень имбиря.Приготовление:налить воду в турку или маленькую кастрюльку;добавить в воду лавровый лист и кусочки имбиря. Если лист крупный, его можно разломать на несколько частей;после закипания держать на огне еще 3-5 минут;дать отвару настояться 5 минут и процедить от листьев.Имбирь даст небольшую остроту отвару, поэтому его кладут по желанию. Мед и лимонный сок нужно добавлять в теплый отвар, чтобы не убить их полезные свойства. Употреблять нужно понемногу на протяжении дня. Такой состав отвара лаврового листа повышает иммунитет и помогает избавиться от кашля.Отвар используют для бодрствования и очищения организма. Если нужно вечером поработать, то необязательно пить кофе. Его можно заменить чашкой зеленого чая с лавровым листом. Когда настоится и остынет, можно добавить лайм и имбирь. Соединение полезных веществ помогает очищать организм от вредных веществ и дольше находиться в бодром состоянии.С помощью отвара лаврового листа, применяя его, как ингаляции, можно вылечить насморк, успокоить гайморит, лечить горло, улучшить тонус кожи лица.