Дешевая еда улучшает контроль сахара в крови и устойчивость к диабету

Питание является одним из важнейших аспектов профилактики диабета и его осложнений, определенный рацион делает лучше наш контроль сахара в крови.Многие люди имеют высокие показатели сахара в крови, не болея диабетом: обычно у них при обследовании фиксируется предиабетическое состояние. В свою очередь, Американская диабетическая ассоциация констатирует, что существует дешевая еда, эффективно помогающая держать уровень сахара под контролем, способствуя лучшей устойчивости организма к диабету. По словам экспертов,«когда дело доходит до суперпродуктов для борьбы с диабетом, первое место в их списке занимают бобы».Диабетикам, а также людям с предиабетом специалисты советуют есть фасоль: ее позитивное влияние на содержание сахара в крови объясняется обилием клетчатки. Установлено, что людям с диабетом клетчатка позволяет замедлять всасывание глюкозы. Фасоль и другие бобовые богаты растворимой клетчаткой, которая не только помогает контролировать уровень сахара в крови, но и способствует размножению полезных кишечных бактерий.Кроме того, бобовые отличает низкий гликемический индекс (ГИ), означающий, что уровень глюкозы в крови после их употребления повысится не резко, а постепенно, и не станет опасно высоким.«Продукты с низким ГИ нужны для контроля уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Бобовые справляются с этой задачей лучше, чем многие другие крахмалистые продукты».Что важно. При употреблении консервированных бобов необходимо следить за количеством натрия, поскольку его значительное потребление может повышать кровяное давление – оно у диабетиков и так подвергается риску оказаться высоким.