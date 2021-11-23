Медики назвали неожиданное полезное свойство винограда

Виноград – одна из наиболее популярных ягод. Купить его можно в магазинах и на рынках круглый год – возят гроздья из стран, где они растут круглогодично. Сегодня виноград любим взрослыми и детьми за сладкий вкус и полезные свойства, оказывающие позитивное воздействие на организм.Новое исследование американских ученых показало, что помимо антибактериального и противовирусного эффекта, употребление винограда еще помогает снижать уровень холестерина в крови. Такие выводы были сделана на основе результатов эксперимента на кроликах и лабораторных грызунах, которых кормили изюмом из столовых сортов.Ученые отметили, что виноград в сушеном виде благоприятно действует на кишечник, увеличивая в нем количество полезных бактерий, а также улучшает функции печени и способствует похудению.Эксперимент показал, что после употребления изюма у подопытных снизился в крови уровень общего холестерина на 6%, а общее количество желчных кислот — на 40, 9%. Отметим, что виноград богат на витамины А, К, С, В, а также на кальций, магний, фосфор, полифенолы и другие минеральные вещества.