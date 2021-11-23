Гинцбург: ученые знают, как реагировать на мутации коронавируса

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи знают, как реагировать на мутации коронавирусной инфекции нового типа. Работа ведется сразу в двух направлениях."Первое — это попытки создания универсальных вакцин, и второе — разработка технологий, которые позволят приспосабливать к новым вариантам вируса уже созданные вакцины. Работа в процессе, мы активно занимаемся этим", — сказал Гинцбург.Как добавил Гинцбург, одно из самых важных направлений работы специалистов Центра имени Гамалеи — создание лекарственных препаратов для помощи тем людям, которые уже болеют коронавирусной инфекцией. В следующем году, как уточнил руководитель центра, стартуют клинические испытания "коктейля антител" (речь идет о препарате прямого антивирусного действия).Ранее Гинцбург прокомментировал темпы исследования COVID-19 в мире. По словам эксперта, пока что наука не совершила прорыв в изучении патогена. "Все возможные прорывы сводятся к созданию новых вариантов лечения коронавируса, т.к. вакцины уже есть и будут улучшаться в обозримой перспективе", — сказал Гинцбург. Кроме того, глава Центра имени Гамалеи поделился подробностями о создании вакцины от COVID-19 для детей шести-одиннадцати лет — детская вакцина будет представлять собой "Спутник V", разведенный в определенное количество раз.