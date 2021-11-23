ТОП-6 продуктов для тех, кто страдает от бессонницы

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Марина Боржемская назвала продукты, которые помогут заснуть.Есть продукты, которые могут помочь уснуть. Но это не значит, что их нужно есть постоянно и в огромном количестве.Списком продуктов для хорошего сна поделилась известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram.Продукты, улучшающие сон:Грецкие орехиГрецкий орех — богатый источник триптофана, аминокислоты, способствующей выработке необходимого для здорового сна уровня сератонина и мелатонина (эти гормоны отвечают за наши биологические часы и чувство времени). Именно эти два вещества помогают нормализации суточных ритмов, быстрому засыпанию и крепкому сну.МиндальМиндаль богат магнием. А согласно исследованиям, низкий уровень этого вещества мешает быстро заснуть.ЛатукОдин из самых популярных компонентов легких салатов, латук, является незаменимым помощником в борьбе с бессонницей. Все дело в богатом содержании лактукариума — вещества, по действию напоминающего успокоительное. Латук, кстати, можно не только есть, но и заваривать: для приготовления «салатного» чая необходимо залить горячей водой четыре больших листа и настаивать в течение 15 минут. А для того чтобы напиток получился более приятным на вкус, можно добавить в него немного мяты.КреветкиЕще один бесценный источник триптофана — креветки, как бы странно это ни звучало. Веский повод порадовать себя морскими деликатесами на ночь глядя.Тунец и лососьРыба, а в особенности тунец и лосось, крайне богаты витамином В6, который принимает самое активное участие в выработке мелатонина и серотонина. Кстати, среди других продуктов, откуда можно получить этот витамин, — чеснок (исключительно свежий) и фисташки.Ромашковый чайРомашковый чай — это первое средство, которое рекомендуют при бессоннице. И неспроста: одна чашка ароматного отвара поднимает уровень глицина, что, в свою очередь мягко успокаивает нервы и снимает мышечное напряжение.