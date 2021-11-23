Медики доказали пользу кофе для профилактики инсульта и деменции

Кофе и чай хорошо влияют на здоровье. Однако не стоит пить больше 2-3 чашек в день.Ученые обнаружили, что кофе и чай способны положительно влиять на здоровье людей и будут своеобразной профилактикой инсульта и постинсультного состояния. Достаточно выпивать всего несколько чашек этих напитков ежедневно.Детали работыВ исследовании приняли участие 365 тысяч человек в возрасте от 50 до 74 лет, за которыми наблюдали в среднем 10 – 12 лет. Добровольцы заполняли подробные анкеты, которые включали вопросы относительно потребления чая и кофе. Анализ этих данных выявил корреляцию между этими напитками и сниженными рисками инсульта и постинсультной деменции.Внимание! Оба напитка могут защитить от инсульта и постинсультной деменции. Для профилактики ученые рекомендовали выпивать несколько чашек в день.Ученые выяснили, что чай и кофе вместе и отдельно связаны со сниженным риском обоих состояний.Подробно о результатах исследованияОказалось, что 2 – 3 чашки кофе или 3 – 5 чашек чая в день или их комбинация из 4 – 6 чашек обеспечивали самые низкие риски инсульта и деменции.Наименьшее количество – 2 – 3 чашки в день – снижали риски примерно на 30%.Важно добавить, что во время исследования учитывали также дополнительные факторы риска — пол, возраст, расу, индекс массы тела, уровень дохода, физическую активность, статус курения, потребление алкоголя, анамнез и показатели лабораторных тестов о состоянии сердечно-сосудистой системы.Перспектива открытияПока авторы не могут утверждать, что обнаружили четкую причинно-следственную связь, однако их выводы следует учитывать в планировании профилактики инсульта и деменции.Также предварительно ученые Института научной информации о кофе опубликовали данные о том, что кофе снижает риски развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, в частности этот эффект наиболее заметным был у мужчин.