Иммунолог Андрей Продеус рассказал о способе борьбы с постковидной слабостью

Порядка 10% пациентов, переболевших коронавирусом, жалуются на слабость и боли во всем теле. Иммунолог Андрей Продеус рассказал корреспонденту «Народных Новостей» как можно самостоятельно справиться с такими постковидными проявлениями.Он пояснил, что если исключить воспалительное происхождение таких симптомов, то можно говорить вызванном инфекцией расстройстве нервной системы. При этом астения, то есть неврно-психическая слабость может характеризоваться разными типами боли и довольно часто встречается при перенесенной коронавирусной инфекции. Это требует обязательной реабилитации, программу которой, как отметил Андрей Продеус, государство уже запустило.Кроме астении, в качестве постковидного синдрома также могут встречаться когнитивные расстройства, к которым относятся потеря памяти, забывчивость, снижение способности оценивать и решать проблемы.В большинстве случаев справиться со всеми этими проявлениями можно самостоятельно. Для этого нужно вести нормальный образ жизни – правильно питаться, не забывать о физической активности. Ведь физическая нагрузка, в числе прочего, питает мозг, а без этого ему сложнее справляться с возникшим состоянием. Поэтому специалист посоветовал хотя бы 40 минут в день отводить на спортивные занятия, в частности, с кардиогенной нагрузкой.