Дельта-штамм коронавируса может самоликвидироваться: мнение ученых

Японские ученые выдвинули версию о возможной самоликвидации коронавирусного штамма «Дельта».Дельта-штамм коронавируса является наиболее опасным сегодня возбудителем заболевания COVID-19 – он обладает большим заражающим потенциалом и способностью сверхбыстро распространяться. Именно «Дельта» вызвала общемировую волну пандемии. Однако в Японии, тоже затронутой волной, на протяжении трех месяцев было зафиксировано радикальное снижение показателей заражений – в 100 раз. По мнению японских ученых (Национальный институт генетики Итуро Инуэ), «дельта»-штамм коронавируса мог подвергнуться процессу самоликвидации.Своим мнением по поводу данной версии поделился вирусолог Анатолий Альтштейн. Российский ученый заметил, что«суицид штамма коронавируса «Дельта» маловероятен, но теория имеет рациональное зерно».Альтштейн напомнил, что дельта-штамм вируса сформировался как превосходящая мутационная версия COVID-19, и для самоликвидации столь сильного варианта коронавирусной инфекции нет очевидных оснований. В то же время многократное попадание коронавируса в человеческие организмы способствует его изменению – это может уменьшать его инфекционные свойства, делая менее заразным.