Болезни почек: по каким признакам можно понять, что начались проблемы

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Если с почками начались проблемы, страдает весь организм. Они выводят токсины и шлаки, отвечают за «правильное» давление и перекачивают сотни литров крови в сутки, доставляя ее к органам и тканям в чистом виде.О том, что у человека больные почки, он чаще всего узнаёт неожиданно. На начальной стадии болезни почек развиваются почти без симптомов. Они могут возникнуть по разным причинам.Сильное переохлаждениеВредные привычки в виде алкоголизма и табакокуренияОбразование кальциевых камней из-за неправильного рационаЧрезмерное увлечение лекарствамиИнфекционный процессПостоянные стресс и отсутствие отдыхаСопутствующие онкозаболеванияЧто запускает болезни почекОжирениеПри избытке жировой ткани вырабатываются компоненты, снижающие тонус сосудов, а избыток жира давит на почки, пережимает их.ПохудениеПарадоксально, но правда. Почки находятся в защитной капсуле. При резком похудении жировая прослойка истончается, почки опускаются, становятся уязвимыми.Высокий уровень сахара в кровиПри преддиабете и диабете фильтрационная способность органа снижается, ткань уплотняется, перерождается в соединительную. Развивается хроническая почечная недостаточность.Люди могут страдать хронической болезнью почек и не подозревать об этом. Это молчаливый орган, который долгое время «терпит» излишества.Каковы возможные признаки болезни почек?Мочи становится меньше обычногоРуки, ноги и лицо отекаютРазвивается одышкаНачинаются проблемы со сномСкачет давлениеЧеловек все время мерзнетПри подозрении на болезни почек нужно идти к врачу и проходить все необходимые обследования. Запущенное заболевание вылечить сложно, могут наступить необратимые последствия.Диагноз почечной недостаточности ставят после анализа крови. Измеряют уровень азота мочевины, креатинина и скорости клубочковой фильтрации.Как лечить болезни почек в домашних условияхЛечение назначает врач, тщательно следуйте ему. Что еще может помочь при больных почках в домашних условиях.Контролируйте высокое давлениеСледите за уровнем сахара в кровиЕшьте несоленую пищу с пониженным содержанием белкаНормализуйте весОткажитесь от курения и алкоголяБольше ходитеСамые распространенные болезни почекПиелонефритПочечная недостаточностьГломерулонефритМочекаменная (почечнокаменная)Как болят почки? Для почечной колики характерна острейшая приступообразная боль. Кто хоть раз ее испытал, никогда не забудет. Боль при воспалительном процессе имеет другую природу. Почки увеличиваются в объеме, отекают, почечная капсула растягивается. Там много нервных окончаний. При растяжении оболочки происходит их раздражение, что ведет к болезненным ощущениям. Боль острая и ноющая, отдающая в поясницу.