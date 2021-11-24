Болезни почек: по каким признакам можно понять, что начались проблемы
О том, что у человека больные почки, он чаще всего узнаёт неожиданно. На начальной стадии болезни почек развиваются почти без симптомов. Они могут возникнуть по разным причинам.
Сильное переохлаждение
Вредные привычки в виде алкоголизма и табакокурения
Образование кальциевых камней из-за неправильного рациона
Чрезмерное увлечение лекарствами
Инфекционный процесс
Постоянные стресс и отсутствие отдыха
Сопутствующие онкозаболевания
Что запускает болезни почек
Ожирение
При избытке жировой ткани вырабатываются компоненты, снижающие тонус сосудов, а избыток жира давит на почки, пережимает их.
Похудение
Парадоксально, но правда. Почки находятся в защитной капсуле. При резком похудении жировая прослойка истончается, почки опускаются, становятся уязвимыми.
Высокий уровень сахара в крови
При преддиабете и диабете фильтрационная способность органа снижается, ткань уплотняется, перерождается в соединительную. Развивается хроническая почечная недостаточность.
Люди могут страдать хронической болезнью почек и не подозревать об этом. Это молчаливый орган, который долгое время «терпит» излишества.
Каковы возможные признаки болезни почек?
Мочи становится меньше обычного
Руки, ноги и лицо отекают
Развивается одышка
Начинаются проблемы со сном
Скачет давление
Человек все время мерзнет
При подозрении на болезни почек нужно идти к врачу и проходить все необходимые обследования. Запущенное заболевание вылечить сложно, могут наступить необратимые последствия.
Диагноз почечной недостаточности ставят после анализа крови. Измеряют уровень азота мочевины, креатинина и скорости клубочковой фильтрации.
Как лечить болезни почек в домашних условиях
Лечение назначает врач, тщательно следуйте ему. Что еще может помочь при больных почках в домашних условиях.
Контролируйте высокое давление
Следите за уровнем сахара в крови
Ешьте несоленую пищу с пониженным содержанием белка
Нормализуйте вес
Откажитесь от курения и алкоголя
Больше ходите
Самые распространенные болезни почек
Пиелонефрит
Почечная недостаточность
Гломерулонефрит
Мочекаменная (почечнокаменная)
Как болят почки? Для почечной колики характерна острейшая приступообразная боль. Кто хоть раз ее испытал, никогда не забудет. Боль при воспалительном процессе имеет другую природу. Почки увеличиваются в объеме, отекают, почечная капсула растягивается. Там много нервных окончаний. При растяжении оболочки происходит их раздражение, что ведет к болезненным ощущениям. Боль острая и ноющая, отдающая в поясницу.
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