Врач рассказал, как часто заболевают непривитые

При отсутствии прививок от коронавируса вероятность заболеть этим недугом в 13,5 раза выше. Об этом заявил глава санитарной службы Свердловской области Дмитрий Козловских.По словам доктора Козловских, вероятность заразиться коронавирусом у прошедших через прививки в 13,5 раза ниже. Так, среди вакцинированных интенсивность заражений составляет 313 на 100 000, а среди непривитых - 4 400 на 100 000. Приблизительно в таком же соотношении находятся и показатели смертности.По оценке доктора, в его регионе в реанимациях для ковидных больных практически нет привитых. Ранее академик Гинцбург подчёркивал, что 80% полностью привитых пациентов с коронавирусом в наших реанимация - это люди, которые приобрели поддельные сертификаты. А по мнению главного санитарного врача в Свердловской области, если человек получил вакцины, то даже в случае заражения коронавирус будет протекать у него намного мягче. Вполне возможно, приблизительно также, как сейчас у нас проходит грипп.Российские эксперты настоятельно не советуют прибегать к тактике пережидания. Многим людям кажется, что если сейчас они будут реже вступать в контакты с окружающими, то смогут переждать пандемию, и не делась прививок. Но любые контакты с представителями внешнего мира чреваты угрозой инфицирования, а полностью изолировать себя не получится, вероятно, ни у кого, кроме каких-то отшельников в тайге.