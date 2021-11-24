Йодид калия для здоровья щитовидной железы и баланса гормонов

Прочитайте эту статью, чтобы узнать больше о йодиде калия и чем он может быть полезен для вашего организма.Вам когда-нибудь было интересно, почему поваренная соль иногда называется «йодированной?». Это происходит потому, что йодид калия, белые кристаллы в форме гранул или порошкообразного твердого вещества с сильным, горьким и соленым вкусом часто добавляется к поваренной соли.Йодид калия: польза, применение и побочные эффектыЧто такое йодид калия?Польза йодида калия для здоровьяПрименение йодида калияИсследования йодида калияИдеальная доза йодида калияПобочные эффекты йодида калияПочему йодид калия может быть идеальным для вашего здоровьяЙодид калия также доступен в форме добавки, и его можно приобрести без рецепта в аптеке и на сайтах продуктов для здоровья. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о йодиде калия и о том, как он может быть полезен для вашего организма. Вы получите больше информации о потенциальной пользе йодида калия для здоровья, узнаете, что исследования говорят о его эффективности и сколько его нужно принимать.Что такое йодид калия?Йодид калия (KI) это соль стабильного и нерадиоактивного йода. Он помогает предотвратить поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, которая наиболее чувствительна к этому веществу. После того, как человек примет йодид калия, стабильный йод в добавке или в растворе может поглощаться щитовидной железой.Так как йодид калия содержит идеальное количество стабильного йода, щитовидная железа «наполняется» и больше не может поглотить йод в любой форме в течение следующих 24 часов.Примите к сведению, однако, что йодид калия не защитит от радиоактивного йода на 100 процентов. Есть три фактора, которые могут определить, можно ли сделать защиту щитовидной железы сильнее, например, время после заражения, поглощения и доза радиоактивного йода.Йодид калия принимают внутрь в виде раствора, сиропа, таблеток без покрытия или с энтеросолюбильным покрытием и замедленным высвобождением. Обратите внимание, что последние, как правило, не рекомендуется, так как они могут вызвать серьезные побочные эффекты.Йодид калия используется в основном в виде насыщенного раствора. Его получают путем реакции йода с горячим раствором гидроксида калия, а затем добавляют в воду, свежий фруктовый сок или сырое молоко травоядных коров перед употреблением.Также есть продукты, которые содержат немного йодида калия, такие как ламинария, нежирный йогурт и 2%-ное коровье молоко. Тем не менее, лучший источник йодида калия — это добавка или раствор.Польза йодида калия для здоровьяЙодиду калия приписываются многочисленные преимущества для здоровья, например, он:Помогает фильтровать тело — Йодид калия может помочь отфильтровать вредные ртуть, фториды, хлориды и бромиды из тканей и клеток.Помогает уменьшить риск развития артрита — Дефицит йода связан с артритом. Добавки йодида калия помогают снизить риск развития этого заболевания.Приводит гормоны в баланс — Эмоциональные расстройства, сбои в работе гландулярной эндокринной системы и увеличение веса, связанные с гормональным дисбалансом, ассоциируются с дефицитом йода. Добавка йодида калия способствует улучшению гормонального здоровья.Снижает шансы проблем развития у плода — По данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит йода является основной причиной умственной отсталости во всем мире.Из-за этого многие развивающиеся страны используют добавки йодида калия, чтобы снизить шанс возникновения проблем роста и развития, таких как зоб, болезнь Хашимото, болезнь Грейвса, выкидыш, генерализованная усталость и нарушение работы иммунной системы.Способствует общему здоровому функционированию щитовидной железы — Йодид калия известен как минерал щитовидной железы, который также помогает поддерживать баланс уровня йода, ведь если он не оптимизирован, это может привести как к гипер-, так и к гипотиреозу, двум заболеваниям, при которых щитовидная железа вырабатывает слишком много или слишком мало йода, соответственно.Йодид калия служит в качестве лечения и профилактического механизма этих заболеваний щитовидной железы, противодействуя уровням йода ниже оптимальных, которые возникают из-за недостатка его поступления из пищи. Кроме того, йодид калия может повысить накопления коллоида в фолликулах щитовидной железы, способствуя улучшению ее работы.Применение йодида калияЙодид калия часто используется в качестве отхаркивающего средства, которое помогает разжижить и разрушить слизь в дыхательных путях. Это позволяет пациенту откашливать слизь, чтобы облегчить дыхание, особенно при долгосрочных проблемах легких, таких как астма, хронический бронхит или эмфизема.Йодид калия также принимается вместе с антитиреоидными лекарствами. Он может помочь в сокращении размера щитовидной железы и уменьшении количества гормонов, вырабатываемых ей. Эта добавка может быть полезна людям, которые должны подготовить щитовидную железу для удаления хирургическим путем и хотят избавиться от заболеваний, связанных с ее гиперактивностью, таких как гипертиреоз.Между тем, йодид калия в растворе йода может быть использован в чрезвычайной ситуации радиационного облучения. Как упоминалось ранее, он может препятствовать поглощению радиоактивного йода щитовидной железой и помогает защитить ее от повреждений. В идеале, этот раствор нужно использовать совместно с другими рекомендованными чрезвычайными мерами.Насыщенный раствор йодида калия потенциально эффективен в качестве противогрибкового средства и помогает разобраться с проблемой кожного споротрихоза, грибковой инфекции, которая может привести к повреждениям кожи.Исследования йодида калияЗа прошедшие годы были проведены исследования относительно эффективности йодида калия при определенных заболеваниях, таких как:Микоз энтомофторовых (RFC) — По данным исследования 2016 года Международного журнала дерматологии, сочетание иодида калия и итраконазола может быть эффективным способом лечения этого заболевания, так как оно имеет относительно быстрое начало действия, низкий уровень рецидивов и минимальные побочные эффекты.Исследователи утверждают, что эти вещества можно рассматривать как первостепенное лечение пациентов с RFC.Ладонно-подошвенный пустулез (PPP) и пустулезный артроостеит (PAO) — Опубликованное в Международном журнале дерматологии в 2017 году исследование показало, что йодид калия в сочетании с тетрациклином могут использоваться для лечения этих заболеваний.Уменьшение отложений свинца — Исследование Международного журнала гигиены труда и санитарного состояния окружающей среды 2017 года показало, что смесь йодида калия и хлорофилла в качестве пищевых добавок, аналогично мезо-2,3-димеркаптосукциновой кислоте (DMSA) уменьшает отложения свинца у мышей-самцов.Болезнь Грейвса — В этом исследовании, опубликованном в Американском журнале хирургии в 2017 году, прием йодида калия до операции помог пациентам с болезнью Грейвса уменьшить потерю крови во время тиреоидэктомии. Для этой цели он использовался многие годы.К сожалению, йодид калия также может быть предшественником вредных изменений в организме. Статья Исследований щитовидной железы 2013 года показала, что в самых высоких концентрациях (?50 мМ) он повышает перекисное окисление липидов в зависимости от концентрации.Идеальная доза йодида калияВ качестве добавки, йодид калия обычно принимается один раз в день, или количество дней, предписанное врачом. Его нужно принимать примерно в одно и то же время каждый день.Прежде чем принимать йодид калия, обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам это. Следуйте указаниям на упаковке, принимайте его непосредственно в соответствии с рекомендациями, не увеличивайте и не уменьшайте дозу без одобрения врача. Сообщите ему, если у вас возникнет необычная или аллергическая реакция.Помните, что еще не было проведено адекватных исследований для определения риска при использовании йодида калия при кормлении грудью, так что будьте осторожны и не принимайте эту добавку во время грудного вскармливания. Он может вызвать сыпь на коже и проблемы с щитовидной железой у детей, так что его педиатрическое использование не рекомендуется.Оставляйте добавки в оригинальной упаковке, плотно закрытыми в недоступном для детей месте. Храните их при комнатной температуре и вдали от света, избыточного тепла и влаги, предпочтительно не в ванной комнате. Утилизируйте неиспользованный йодид калия, чтобы домашние животные, дети и другие люди не смогли его потребить. Не смывайте йодид калия в унитаз. Вместо этого, избавляйтесь от него с помощью программы возврата.Побочные эффекты йодида калияПри приеме йодида калия могут возникнуть побочные эффекты. Хотя некоторые осложнения считаются менее распространенными, обратитесь к врачу, если вы заметите:КрапивницуБоль в суставахОтек рук, лица, ног, губ, языка и / или гортаниОпухание лимфатических железДругие побочные эффекты, которые могут возникнуть из-за добавки йодида калия, это понос, тошнота или рвота и боли в животе. Однако, они обычно не требуют медицинской помощи и, как правило, проходят после того, как тело привыкает к добавке. Однако, длительный прием может вызвать такие побочные эффекты:Ожог рта или горлаПовышенное слюноотделениеМеталлический привкус во ртуОнемение, покалывание, боль или слабость в руках или ногахСлабость или тяжесть ногЯзвы на кожеБолезненность зубов и десенСимптомы простудыНеобычная усталостьАритмияСильная головная больСпутанность сознанияИзбегайте приема добавки йодида калия вместе с этими лекарствами из-за возможного взаимодействия:аценокумароланизиндиондикумаролфениндионфенпрокумонварфаринЛюди со следующими заболеваниями должны использовать добавки йодида калия с осторожностью из-за возможных реакций:Люди на низкокалиевой диетеМногоузловой зобБолезнь ГрейвсаАутоиммунный тиреоидитГиперкалемия (высокий уровень калия в крови)Врожденная миотонияС другой стороны, люди с этими заболеваниями должны избегать йодида калия в принципе:Чувствительность к йодуЛюди с герпетиформным дерматитом и гипокомплементемическим васкулитом (крайне редкие заболевания, связанные с повышенным риском гиперчувствительности к йоду)Люди с узелками щитовидной железы и болезнью сердцаТуберкулез (йодид калия может ухудшить это заболевание)Болезни почек (йодид калия может увеличить количество калия в крови)Люди с гиперактивностью щитовидной железы, помимо случаев, когда йодид калия принимается из-за этого заболевания (длительное применение может быть вредно для щитовидной железы)В идеале, йодид калия нужно принимать с пищей. Избегайте алкоголя и табака при приеме добавки йодида калия, поскольку это может привести к побочным эффектам. И, наконец, не используйте поваренную соль или пищу в качестве замены добавок йодида калия и йода. Они могут быть вредны и неэффективныПочему йодид калия может быть идеальным для вашего здоровьяХотя не все знают об этой добавке, йодид калия потенциально улучшает общее состояние здоровья и благополучие, особенно при проблемах с щитовидной железой, гормонами или при чрезвычайном радиационном облучении.Однако, прием йодида калия требует тщательного обдумывания, поскольку исследования о его возможностях несколько ограничены, и существуют многочисленные побочные эффекты, связанные с ним. Важно поговорить с вашим доктором о потенциальном приеме йодида калия, чтобы вы знали, нужно ли вам это и могли оценить, сколько йодида калия ваше тело сможет выдержать.