Биолог Панчин опроверг все мифы о вакцинах

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Известный борец со лженаукой Александр Панчин опроверг самые распространённые мифы, касающиеся вакцин от коронавируса. Их сторонники отказываются от вакцинации, подвергая риску свои жизни и жизни близких.Например, утверждается о том, что вакцину «Спутник V» сделали очень быстро. Однако это векторная вакцина, в которой легко заменяется один ген, в зависимости от той болезни, против которой она используется. По сути её создали много лет назад, но вставляли туда гены разных заболеваний. Например, вируса Эбола или Ближневосточного респираторного синдрома. По мере появления COVID-19, в этот конструктор просто добавили новый ген, и вакцина была готова. Она не встраивает генетический материал в клетки и не может генетически модифицировать человека. Это невозможно даже чисто теоретически.Многие люди опасаются, что вакцина способны вызвать неизвестные побочные эффекты в будущем. Однако вероятность того, что эти последствия вакцинации окажутся тяжелее, чем от обычной инфекции, вызываемой аденовирусами, очень низка. Зато, как считает Александр Панчин, гораздо выше вероятность неизвестных сейчас побочных эффектов собственно от COVID-19. Уже предполагается, что это заболевание может провоцировать деменцию, рак, сердечно-сосудистые заболевания, необратимые изменение в почках и печени. Перенесённый в тяжёлой форме коронавирус - это такой удар по здоровью, последствия которого ещё только можно предполагать.Среди аргументов противников вакцинации - незавершённая третья стадия исследования препарата, однако её промежуточные итоги уже опубликованы в международных научных журналах, и они полностью соответствуют таковым по результатам испытаний западных вакцин. Наконец, нежелание вакцинироваться каждые полгода тоже не основано на здравом смысле. В условиях бушующей пандемии это нужно делать, поскольку через несколько месяцев после вакцинации уровень иммунитета снижается. Вполне возможно, что в будущем появятся более мощные препараты, которых будет хватать на год и более, но сейчас вакцинация просто необходима.