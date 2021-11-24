Снизит сахар в крови и улучшит обмен веществ: чем полезен цикорий

Это один из напитков, который дарит людям энергию и здоровье.Цикорий содержит много полезных веществ и не имеет в своем составе кофеин. По вкусовым свойствам он напоминает кофе, потому может стать хорошей альтернативой этому напитку.Это один из напитков, который дарит людям энергию и здоровье. А помимо этого, помогает решить некоторые проблемы с неправильным функционированием внутренних органов.В цикории содержатся в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры. Более того, регулярное употребление напитка может помочь снизить сахар в крови и улучшить обмен веществ.Среди других полезных качеств цикория можно выделить следующие:снятие стресса и усталости;улучшение настроения и концентрации внимания;устранение проблем со сном; оздоровление микрофлоры кишечника;улучшение тонуса и эластичности сосудов.Кому пить цикорий надо осторожноКак и у всякого продукта, у цикория есть свои особенности. Дело в том, что при неумеренном его употреблении могут возникнуть проблемы с сосудами: они вздуются, ноги и руки могут начать сильно отекать.Помимо этого, следует помнить и о другой особенности напитка: его ни в коем случае нельзя пить во время приема антибиотиков. Вещества, содержащиеся в цикории, могут снизить эффективность лекарственных препаратов.