У пациентов с тяжелым течением COVID-19 обнаружены нарушения микроциркуляции тканей

COVID-19 считается в первую очередь респираторным заболеванием, но оно поражает не только органы дыхания. Сразу несколько научных работ доказывают, что коронавирус серьезно бьет по кровеносной системе, вызывая, в частности, повреждение эндотелия — пласта плоских клеток, который покрывает внутреннюю часть кровеносных сосудов и сердца. Это нарушает микроциркуляцию крови в тканях.Ученые решили выяснить, в какой степени коронавирусная инфекция нового типа нарушает микроциркуляцию, и организовали для этого клиническое исследование, в рамках которого следили за состоянием эндотелия пациентов с COVID-19, оказавшихся в отделениях интенсивной терапии. Понадобились многие месяцы работы, чтобы исследователи накопили достаточный для выводов объем данныхАвторы исследования применили инфракрасную спектроскопию ближнего поля, чтобы получить данные о локальном насыщении кислородом тканей и крови, а также зафиксировать концентрацию гемоглобина. В анализе учитывались и другие данные, указывающие на степень тяжести COVID-19.Как и предполагалось, у людей с тяжелым течением коронавируса были выявлены патологические изменения микроциркуляции. Данные, полученные по итогам научной работы, указывают на важность мониторинга эндотелиальной функции при лечении тяжелых пациентов с COVID-19.