У пациентов с тяжелым течением COVID-19 обнаружены нарушения микроциркуляции тканей
Ученые решили выяснить, в какой степени коронавирусная инфекция нового типа нарушает микроциркуляцию, и организовали для этого клиническое исследование, в рамках которого следили за состоянием эндотелия пациентов с COVID-19, оказавшихся в отделениях интенсивной терапии. Понадобились многие месяцы работы, чтобы исследователи накопили достаточный для выводов объем данных
Авторы исследования применили инфракрасную спектроскопию ближнего поля, чтобы получить данные о локальном насыщении кислородом тканей и крови, а также зафиксировать концентрацию гемоглобина. В анализе учитывались и другие данные, указывающие на степень тяжести COVID-19.
Как и предполагалось, у людей с тяжелым течением коронавируса были выявлены патологические изменения микроциркуляции. Данные, полученные по итогам научной работы, указывают на важность мониторинга эндотелиальной функции при лечении тяжелых пациентов с COVID-19.
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