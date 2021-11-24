Назван популярный напиток, вызывающий кариес и ожирение

Откажитесь от напитка, который вредит зубам.Все мы время от времени «грешим», употребляя сладкие газированные напитки. Именно они являются худшим врагом красивой фигуры.Не стоит сомневаться в негативных влияниях кока-колы. Этот напиток очень популярен и очень вреден.Какой вред от кока-колыВсе сладкие и газированные напитки без исключения принесут вред вашему здоровью, в частности это касается и coca-cola. Люди, злоупотребляющие такими водичками, рискуют столкнуться с:лишним весом и ожирением;сахарным диабетом 2 типа;сердечно-сосудистыми заболеваниями;болезнями почек;неалкогольными болезнями печени;кариесом.Значительная часть этих заболеваний связана с употреблением избыточного сладкого и перееданием. Такие напитки также делают ваш рацион вредным.Сколько можно употреблять coca-cola без вреда для здоровьяЗдесь ответ очевиден: чем меньше – тем лучше. И это правило касается всех вредных напитков.Прежде всего следует знать, что в 0,33 литра этого напитка содержится 35 грамм сахара, а в 0,5 литра – 54 грамма.Важно обратить внимание на калорийность, чтобы высчитать «суточную норму». Следует начать с общих показателей сладкого в день, они должны составлять менее 10% общего рациона, то есть с 2000 килокалорий вы можете выпитыми максимум 199 килокалорий.В 1 грамме сахара содержится 4 килокалории, то есть в день вы можете съесть максимум 50 граммов, а это неполная бутылка 0,5 литра при условии, что вы больше ничего не будет есть сладкого в течение дня.Если вы обожаете этот напиток, можете предпочесть более здоровую версию – Zero, в которой нет добавленного сахара, но есть сахарозаменители – смесь аспартама и ацесульфама калия.