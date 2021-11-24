Назван популярный напиток, вызывающий кариес и ожирение
Все мы время от времени «грешим», употребляя сладкие газированные напитки. Именно они являются худшим врагом красивой фигуры.
Не стоит сомневаться в негативных влияниях кока-колы. Этот напиток очень популярен и очень вреден.
Какой вред от кока-колы
Все сладкие и газированные напитки без исключения принесут вред вашему здоровью, в частности это касается и coca-cola. Люди, злоупотребляющие такими водичками, рискуют столкнуться с:
лишним весом и ожирением;
сахарным диабетом 2 типа;
сердечно-сосудистыми заболеваниями;
болезнями почек;
неалкогольными болезнями печени;
кариесом.
Значительная часть этих заболеваний связана с употреблением избыточного сладкого и перееданием. Такие напитки также делают ваш рацион вредным.
Сколько можно употреблять coca-cola без вреда для здоровья
Здесь ответ очевиден: чем меньше – тем лучше. И это правило касается всех вредных напитков.
Прежде всего следует знать, что в 0,33 литра этого напитка содержится 35 грамм сахара, а в 0,5 литра – 54 грамма.
Важно обратить внимание на калорийность, чтобы высчитать «суточную норму». Следует начать с общих показателей сладкого в день, они должны составлять менее 10% общего рациона, то есть с 2000 килокалорий вы можете выпитыми максимум 199 килокалорий.
В 1 грамме сахара содержится 4 килокалории, то есть в день вы можете съесть максимум 50 граммов, а это неполная бутылка 0,5 литра при условии, что вы больше ничего не будет есть сладкого в течение дня.
Если вы обожаете этот напиток, можете предпочесть более здоровую версию – Zero, в которой нет добавленного сахара, но есть сахарозаменители – смесь аспартама и ацесульфама калия.
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