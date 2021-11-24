Полезное для здоровья дерево эвкалипта можно выращивать в квартире

Известное чешское издание iDnes на своих страницах рассказало о пользе эвкалиптового дерева для человека. Вдыхание эвкалиптового аромата и его экстракт оказывают исцеляющий эффект на организм человека.Эвкалипт – растение, родом из Австралии. Служит одним из источников питания для опоссумов и коал. Растет в жарком и влажном климате. О пользе эвкалиптового дерева знали и древние люди. А в Европе информацию о полезных свойствах этого дерева узнали лишь в 18 веке.Эвкалиптовое дерево – очень высокое, и одновременно с этим его можно выращивать в доме на подоконнике. Аромат от него может распространяться по всему дому. При этом важно помнить, что поедание листьев с дерева опасно для маленьких детей и домашних животных.Дерево эвкалипта выделяет частички масла, которые обладают противовирусным эффектом, очищают от инфекции, снимают воспаление дыхательных путей, очищают заложенность носа и избавляют от комаров.Известное всему миру эвкалиптовое масло применяется в ароматерапии, ингаляции и растирании больных суставов и мышц. Во всех этих действиях эффект эвкалипта проявляется в полной мере. Также известен успокаивающий эффект эвкалиптового масла. Вдыхание его аромата способствует психическому успокоению и снятию стресса.Эвкалиптовое дерево можно вырастить самостоятельно в квартире. Для этого важно знать, что растение не любит холода и засухи. Поэтому обеспечив ему постоянное тепло и солнце в летнее время, а зимой – тепло, можно будет любоваться деревом и вдыхать исцеляющий аромат.