Витамин В4: в каких продуктах искать холин

Холин стимулирует работу мозга, усиливает концентрацию и улучшает способность воспринимать и запоминать. Необходим во время беременности маме и будущему ребенку.Среди питательных веществ, очень важных для здоровья, но редко встречающихся в нашем рационе, находится холин, широко известный как витамин B4. Холин стимулирует мозг, положительно влияет на метаболизм жиров и, что самое главное, играет фундаментальную роль у беременных. Широкий спектр свойств B4 говорит об обязательном увеличении его поступления в рацион, как с продуктами питания, так и в виде пищевых добавок.Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, что такое холин, где он содержится и для чего нужен организму.Что такое B4 и какие функции витамин играет в организмеХолин из-за его важности для функционирования организма часто называют витамином.Первоначально классифицировался как комплекс витаминов группы В и был назван витамином B4. В настоящее время в результате открытия, касающегося его производства организмом, и благодаря его ценным биологическим свойствам, он классифицируется как витаминоподобное соединение.В4 встречается в основном в фосфолипидах и является предшественником фосфатидилхолина, ключевого компонента, влияющего на правильное функционирование мембран нейронных клеток. Холин играет важную роль в функционировании печени, где участвует в метаболизме холестерина и других жировых компонентов. Таким образом, он предотвращает накопление этих соединений в желчном пузыре и в стенках кровеносных сосудов. В4 определяет правильное функционирование нервной системы – влияет на развитие нервных клеток и их форму, а также нервную передачу в головном мозге.Витамин B4 играет очень важную роль для человеческого организма. В его задачи входят:значительное влияние на образование клеток и торможение деформации клеточных стенок;регуляция работы мышечной системы, контроль ее функции и способности к регенерации;участие в правильном функционировании дыхательной системы, улучшение качества дыхания;поддержка работы коронарной и сердечно-сосудистой систем;помощь в регулировании работы печени, поддержании ее структуры в лучшем состоянии;подавление чрезмерного накопления молекул жира в печени, что позволяет снизить риски жирового гепатоза;помощь в процессе расщепления холестерина и других веществ, избыток которых опасен для человека;улучшение функционирования всей нервной системы, укрепление долговременной памяти, снижение рисков развития слабоумия или болезни Альцгеймера.Витамин B4 очень важен для беременных. Его наличие позволяет правильно развивать мозг и центральную нервную систему ребенка, а также значительно снижает риск врожденных дефектов. Его задача – правильно доставлять питательные вещества к плоду через плаценту, благодаря чему у будущего ребенка есть шанс на полноценное развитие.Именно в период беременности потребность в холине значительно возрастает, и часто количество витамина В4, употребляемого с пищей, оказывается недостаточным. Поэтому, чтобы обеспечить адекватный уровень холина в организме будущей мамы, следует совместно с врачом подумать о приеме пищевых добавок.Какая потребность в холине у женщин (кормящих грудью и беременных) и мужчинВ зависимости от возраста, состояния здоровья, пола и генетики потребность в холине может значительно варьироваться. Рекомендуемая суточная доза для женщин находится в диапазоне 425 мг, а для мужчин – 550 мг.В особый период жизни женщины, такой как беременность и кормление грудью, количество витамина B4, которое необходимо обеспечить, немного увеличивается. Рекомендуемая суточная доза холина в этой группе составляет примерно 450 мг для беременных и 550 мг для кормящих мам. Развивающийся плод получает холин через плаценту от матери.Симптомы дефицита холинаИногда, несмотря на правильно подобранную диету, мы не можем обеспечить организм нужным количеством витамина B4, поэтому стоит подумать о добавках. В состояниях дефицита холина наблюдаются:снижение умственной работоспособности, памяти и концентрации внимания;усиление воздействия неблагоприятных факторов стресса;раздражительность, головная боль, шум в ушах, нарушения сердечной деятельности и системы кровообращения.Пониженный уровень холина особенно опасен для беременных и кормящих женщин. Низкий уровень холина у беременной женщины может привести к дефектам нервной трубки у плода, даже несмотря на нормальный уровень фолиевой кислоты.Может ли быть избыток витамина В4Избыток холина в организме встречается очень редко. Это витамин, который отличается легким растворением в воде, поэтому его избыток быстро выводится с мочой или потом. Когда в тканях организма появляется слишком много холина, например, в случае бесконтрольного приема пищевой добавки, можно заметить следующие симптомы:сильный понос;тошнота, иногда с рвотой;чрезмерное потоотделение;падение артериального давления и сонливость.Где находится витамин В4. В каких продуктах больше всего холинаДефицит витамина B4 очень опасен для организма. Недостаточное поступление вещества из-за множества важных функций, которые оно выполняет, приводит к нарушению работы важнейших систем человека. Лучший способ обогатить организм холином – употреблять правильные продукты питания. Итак, больше всего витамина В4 встречается в пище, а именно в:куриных яйцах;говядине;пшенице, отрубях;орехах, особенно грецких и кешью;бобовых (нут, соя и чечевица).Диверсификация рациона, содержащего питательные вещества, богатые холином, позволяет покрыть суточную потребность в витамине В4.Пищевые добавки с холином (витамином B4): какие выбратьХолин доступен в виде однокомпонентных средств, а также присутствует в добавках, содержащих композиции различных веществ, специально предназначенных для регенерации печени. Выбирая добавку с холином, стоит обратить внимание на содержание действующего вещества в одной капсуле, чтобы скорректировать дозу в соответствии с суточной потребностью. Стоит выбирать проверенных производителей, витамины которых можно приобрести в аптеках. Кроме того, для увеличения усвоения витамина B4 рекомендуется принимать такие вещества, как витамин А, витамин B12 или витамин B6.Лучший источник витамина B4 – это разнообразная сбалансированная диета, но в случае дефицита холина необходимо включить добавки, цель которых – восполнить недостаток витаминов в организме.