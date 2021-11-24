Аспирин связали с повышенным риском сердечно-сосудистой недостаточности

Применение аспирина оказалось связано с повышением риска сердечной недостаточности (ССН) на 26% у людей, имеющих хотя бы один фактор риска. При этом препарат часто назначают именно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Аспирин, а точнее ацетилсалициловая кислота — это одно из старейших лекарств в мире. Его применяли еще древние египтяне, которые вываривали для его получения ивовую кору. Но только с начала девятнадцатого века вещество стали получать целенаправленно. В 1899 году химик Феликс Хоффманн, работавший в компании Bayer, выделил и очистил препарат, который стал настоящим хитом у пациентов. Сегодня аспирин — один из самых популярных препаратов в мире, он уступает по популярности только лейкопластырю и цитрамону. В год фармкомпании продают до 80 миллиардов таблеток.О сомнительной эффективности аспирина ученые говорят уже некоторое время. Более ранние исследования показывают, что препарат может вызывать тяжелые внутренние кровотечения. При этом лекарство назначают для профилактики инфарктов и инсультов, однако оказалось, что его прием хоть и снижает риск болезней сердца у здоровых людей на 17%, но в то же время, вероятность желудочно-кишечных кровотечений у них увеличивается на 47%, а внутричерепных кровоизлияний — на 34%. К тому же риск кровотечений в желудке увеличивается вдвое, если он инфицирован хеликобактериями (они есть у 70% россиян).Нынешнее исследование показало, что аспирин может быть даже вреден и провоцировать сердечно-сосудистую недостаточность. Риск достигает 26% у людей с ожирением, курящих, имеющих высокое кровяное давление и уровень холестерина, диабет или различные заболевания сердцев и сосудов в анамнезе. Ученые полагают, что аспирин надо назначать с осторожностью таким пациентам, а также тем, кто уже страдает от сердечно-сосудистой недостаточности.В исследовании использовались данные более чем 30 тысяч человек с риском развития сердечно-сосудистой недостаточности. Участники были старше 40 лет и не страдали ССН при попадании в выборку. Также ученые учитывали, принимают ли пациенты аспирин. Средний возраст участников составлял 67 лет, из них 34% составляли женщины. Исходно аспирин принимали 7 698 участников (25%). За 5,3 года наблюдения у 1330 участников развилась сердечная недостаточность.Также более ранние исследования установили возможную связь аспирина с раком. Детям препарат не рекомендуют назначать врачи в США и Великобритании. У маленьких пациентов может развиться синдром Рея — летальный в 31% случаев.Способность аспирина разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов, открыл американский врач Лоуренс Крейвен. Он заметил, что его пациенты, которые жевали жвачку с ацетилсалициловой кислотой, страдали от внутренних кровотечений. Доктор решил, что именно это свойство препарата может помочь для профилактики инфарктов и инсультов. Статью об этом он опубликовал в 1956 году, но она оказалась незамеченной. И к аспирину как препарату для сердца вернулись только в конце двадцатого века.