Отдает в челюсть: как понять, что болит сердце, а не мыщцы

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Сейчас они являются основной причиной смерти населения во всем мире.По словам кардиологов, самым частым ССЗ является гипертония (повышенное артериальное давление). Им страдает каждый второй житель России. На втором месте ишемическая болезнь сердца (ИБС), она проявляется сердечными приступами – стенокардией. Самое известное осложнение – инфаркт миокарда.Признаки стенокардии: боль отдает в челюстьВрачей часто спрашивают, как болит сердце. Это может быть целый комплекс ощущений. При приступе стенокардии (сердечный приступ) боль обычно появляется:за грудинойможет отдавать в шеюотдает в челюстьв левое плечов рукупод лопаткуПациенты кардиологов говорят: боль бьет в челюсть, стреляет под лопатку. Иногда возникают одышка, слабость, чувство паники. Ощущение описывается как дискомфорт или тяжесть, а не как боль.Как понять, что поднялось давлениеОпасность в том, что у многих повышение давления не сопровождается чем-то неприятным даже при высоких значениях. Это плохо - человек не принимает мер, а сосуды испытывают сильную нагрузку, и дело может закончиться катастрофой.Признаки того, что давление повысилосьголовные боли или чувство тяжести в голове, обычно в затылкетошниткружится головашумит в ушахперед глазами начинают мелькать мушкив области сердца ощущается дискомфортначинается одышкапоявляется потливость, повышенная утомляемость,ощущается немотивированная тревожностьКак отличить невралгию от боли в сердцеГлавный признак - продолжительность. Приступы межреберной невралгии бывают длительными, до нескольких суток. Сердечные боли короткие – приступ стенокардии длится примерно 5-10 минут.Как в домашних условиях проверить есть ли проблемы с сердцем?Кардиологи советуют присесть 20 раз за полминуты, замерить пульс и записать результаты. Затем минуту отдохнуть. За это время сердце восстановит ритм, и пульс нужно измерить снова. Сравните показатель пульса в состоянии покоя и после приседаний. Если они не очень отличаются, значит, сердце работает хорошо.Боль при вдыхании холодного воздуха? Идите к кардиологуЕсли при вдыхании холодного сердца появляется боль, это может указывать на развитие сердечных заболеваний, например, так проявляется абдоминальная форма инфаркта. Неприятные ощущения в груди нельзя игнорировать, и не важно, что это - тяжесть, жжение или сдавливание. Одышка в состоянии покоя - однозначный повод немедленно обратиться к врачу.