Отдает в челюсть: как понять, что болит сердце, а не мыщцы
По словам кардиологов, самым частым ССЗ является гипертония (повышенное артериальное давление). Им страдает каждый второй житель России. На втором месте ишемическая болезнь сердца (ИБС), она проявляется сердечными приступами – стенокардией. Самое известное осложнение – инфаркт миокарда.
Признаки стенокардии: боль отдает в челюсть
Врачей часто спрашивают, как болит сердце. Это может быть целый комплекс ощущений. При приступе стенокардии (сердечный приступ) боль обычно появляется:
за грудиной
может отдавать в шею
отдает в челюсть
в левое плечо
в руку
под лопатку
Пациенты кардиологов говорят: боль бьет в челюсть, стреляет под лопатку. Иногда возникают одышка, слабость, чувство паники. Ощущение описывается как дискомфорт или тяжесть, а не как боль.
Как понять, что поднялось давление
Опасность в том, что у многих повышение давления не сопровождается чем-то неприятным даже при высоких значениях. Это плохо - человек не принимает мер, а сосуды испытывают сильную нагрузку, и дело может закончиться катастрофой.
Признаки того, что давление повысилось
головные боли или чувство тяжести в голове, обычно в затылке
тошнит
кружится голова
шумит в ушах
перед глазами начинают мелькать мушки
в области сердца ощущается дискомфорт
начинается одышка
появляется потливость, повышенная утомляемость,
ощущается немотивированная тревожность
Как отличить невралгию от боли в сердце
Главный признак - продолжительность. Приступы межреберной невралгии бывают длительными, до нескольких суток. Сердечные боли короткие – приступ стенокардии длится примерно 5-10 минут.
Как в домашних условиях проверить есть ли проблемы с сердцем?
Кардиологи советуют присесть 20 раз за полминуты, замерить пульс и записать результаты. Затем минуту отдохнуть. За это время сердце восстановит ритм, и пульс нужно измерить снова. Сравните показатель пульса в состоянии покоя и после приседаний. Если они не очень отличаются, значит, сердце работает хорошо.
Боль при вдыхании холодного воздуха? Идите к кардиологу
Если при вдыхании холодного сердца появляется боль, это может указывать на развитие сердечных заболеваний, например, так проявляется абдоминальная форма инфаркта. Неприятные ощущения в груди нельзя игнорировать, и не важно, что это - тяжесть, жжение или сдавливание. Одышка в состоянии покоя - однозначный повод немедленно обратиться к врачу.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий