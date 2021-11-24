Отеки у женщин: названы главные причины задержки воды в организме

Отеки — частая проблема. От задержки воды в организме особенно страдают женщины.

Если вчера вы надевали джинсы легко, а сегодня не можете застегнуть их на талии, а обувь вдруг стала маленькой, то, скорее всего, у вас задерживается вода в организме. Разбираемся вместе, почему так бывает и как устранить проблему.

1. Образ жизни не слишком здоровый

Вы периодически покупаете готовую еду, но соль в ее составе мешает балансу воды в организме. Быстрые углеводы поднимают уровень сахара, в ответ на это организм вырабатывает инсулин, избыток которого заставляет почки заново обрабатывать соль, и баланс нарушается еще сильнее. Если это происходит постоянно, обратитесь к врачу.

2. Определённые дни цикла

Задержка воды у многих женщин происходит в середине цикла из-за гормональной перестройки в период овуляции. Это нормальное явление, не требующее вмешательства. Специалисты советуют уменьшить употребление соли и пить витамины с магнием.

3. Гормональная контрацепция

Одним из побочных эффектов таблеток может быть задержка воды. Во время менструации всё налаживается. Рекомендуется принимать витамин В6.

4. Беременность

Вероятны отёки, которые тоже возникают из-за задержки воды. Ребенок давит на область живота, замедляя ток крови по организму матери. Если отеки несильные, можно не беспокоиться.

5. Менопауза

В это время гормональный фон сильно меняется, и задержка воды может стать более частой. Главное – не беспокоиться, если это не мешает жить.

6. Долгий перелёт

Основные причины – длительное сидение в одной позе и перемена в рационе питания. Проходит после приземления.

7. Проблемы со щитовидкой

Гормональный дисбаланс может привести в том числе и к задержке воды в организме. Лучше обратиться к врачу.
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