Отеки у женщин: названы главные причины задержки воды в организме

Отеки — частая проблема. От задержки воды в организме особенно страдают женщины.Если вчера вы надевали джинсы легко, а сегодня не можете застегнуть их на талии, а обувь вдруг стала маленькой, то, скорее всего, у вас задерживается вода в организме. Разбираемся вместе, почему так бывает и как устранить проблему.1. Образ жизни не слишком здоровыйВы периодически покупаете готовую еду, но соль в ее составе мешает балансу воды в организме. Быстрые углеводы поднимают уровень сахара, в ответ на это организм вырабатывает инсулин, избыток которого заставляет почки заново обрабатывать соль, и баланс нарушается еще сильнее. Если это происходит постоянно, обратитесь к врачу.2. Определённые дни циклаЗадержка воды у многих женщин происходит в середине цикла из-за гормональной перестройки в период овуляции. Это нормальное явление, не требующее вмешательства. Специалисты советуют уменьшить употребление соли и пить витамины с магнием.3. Гормональная контрацепцияОдним из побочных эффектов таблеток может быть задержка воды. Во время менструации всё налаживается. Рекомендуется принимать витамин В6.4. БеременностьВероятны отёки, которые тоже возникают из-за задержки воды. Ребенок давит на область живота, замедляя ток крови по организму матери. Если отеки несильные, можно не беспокоиться.5. МенопаузаВ это время гормональный фон сильно меняется, и задержка воды может стать более частой. Главное – не беспокоиться, если это не мешает жить.6. Долгий перелётОсновные причины – длительное сидение в одной позе и перемена в рационе питания. Проходит после приземления.7. Проблемы со щитовидкойГормональный дисбаланс может привести в том числе и к задержке воды в организме. Лучше обратиться к врачу.