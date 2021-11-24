Врач рассказал о лекарстве против Альцгеймера

Кардиолог Алексей Утин поделился своим мнением о первом зарегистрированном препарате для лечения болезни Альцгеймера.Врач объяснил, что недавно в США было зарегистрировано лекарство, которое, согласно заявлению производителя, направлено на борьбу с заболеванием.«Основная идея: он выводит из головного мозга бета-амилоид, который и способствует развитию болезни. Но к его эффективности есть много вопросов (в одном из исследований его эффективность не отличалась от плацебо)», — прокомментировал эксперт.В связи с этим он подчеркнул важность профилактики заболевания. Она заключается в отказе от вредных привычек, здоровом питании, активном образе жизни, как физически, так и социально, соблюдении режима сна. Крайне важно своевременное выявление и лечение сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, депрессии, ухудшения слуха.