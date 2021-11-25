Пять изменений в образе жизни могут укрепить здоровье в сезон болезней

Некоторые изменения в образе жизни помогают укрепить иммунную систему и с ней здоровье.Хорошо функционирующая иммунная система – одна из лучших защитных систем от вирусов, особенно в сезон ОРВИ и других инфекций. По словам британского специалиста Сары Станнер, на самом деле не существует каких-то отдельных питательных веществ, продуктов питания или добавок, которые бы повышали иммунитет и предотвращали сезонные болезни. Тем не менее, когда человек получает достаточное количество питательных веществ из своего питания, это дает ему энергию, которая в том числе помогает иммунной системе функционировать с максимальной эффективностью. Для того, чтобы иммунная система обеспечивала организму здоровье в зимние месяцы, эксперт советует внести в жизнь некоторые изменения.Высыпаться. Нужно спать не менее шести часов каждую ночь, большинству людей требуется около восьми часов качественного сна в сутки.Уменьшать стресс. Длительный стресс может негативно влиять на иммунную функцию.Есть много фруктов и овощей. Они богаты витаминами, минералами и химическими соединениями, которые могут помогать организму разными способами. Нужно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно.Есть больше полезных жиров. Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 помогают бороться с воспалением.Выполнять умеренные упражнения. Около 30 минут умеренных упражнений в день могут улучшать иммунную функцию организма.