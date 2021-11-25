Домашний сироп от кашля: 5 рецептов
Домашний сироп – лучший вариант для эффективного и естественного лечения кашля.
Эти средства готовятся на основе лекарственных растений, специй, фруктов или овощей, обладающих полезными свойствами, успокаивающими и смягчающими горло, а также способствующими отхождению мокроты.
Откройте для себя 5 сиропов от кашля, которые вы можете приготовить дома.
Домашний сироп от кашля
Чтобы приготовить эти натуральные домашние сиропы, необходимо следовать одним и тем же инструкциям.
Ингредиенты
Вот ингредиенты для основного рецепта сиропа:
1 стакан воды или сока выбранного ингредиента (250 мл)
2 стакана белого или коричневого сахара (400 г)
Сушеные лекарственные растения или специи.
При желании вместо сахара можно использовать пчелиный или тростниковый мед.
В каждом типе сиропа мы подробно описываем ингредиенты, которые будем использовать.
Приготовление
Сначала добавим жидкость вместе с двумя чашками сахара в кастрюлю и хорошо перемешаем.
Нагреем смесь, пока она не закипит.
Варим до растворения сахара (около 5 минут), время от времени помешивая.
Затем добавим ингредиенты для настаивания и накроем крышкой.
Дадим постоять 30 минут и процедим содержимое.
Тёплый сироп разливаем по емкостям и храним в холодильнике.
Желательно употребить его в течение 10 дней.
5 домашних натуральных сиропов
1. Мальва и подорожник
Цветки мальвы и листья подорожника – два популярных натуральных средства от кашля.
Эта комбинация лекарственных растений борется с воспалением слизистых оболочек, уменьшает кашель и способствует отхождению мокроты при наличии слизи.
По этой причине их употребляют при всевозможных респираторных заболеваниях, таких как простуда, бронхит, фарингит, тонзиллит, астма и т. д.
Используйте столовую ложку цветков мальвы (15 г) и две столовые ложки листьев подорожника (30 г).
2. Тимьян
Тимьян обладает множеством полезных для здоровья свойств, поэтому он помогает эффективно бороться с множеством заболеваний.
Это растение – природный антибиотик, позволяющий лечить кашель, простуду и боль в горле.
Он обладает высокими антисептическими и отхаркивающими свойствами, что делает его идеальным ингредиентом для наших домашних сиропов.
Используйте три столовые ложки сушеных листьев тимьяна (45 г).
3. Лимон и куркума
Куркума и лимон – два лечебных суперпродукта, которые нужно принимать для предотвращения проблем со здоровьем.
Лимон – это очищающий цитрусовый фрукт, который помогает нам выводить токсины, подщелачивать организм и повышать его защитные силы.
Он обладает антисептическими и антибиотическими свойствами, которые усиливают лечебные действия ингредиентов, с которыми он сочетается. Большая часть полезных веществ содержится в его цедре.
Куркума – это специя, обладающая противовоспалительными, антиоксидантными и обезболивающими свойствами. Она согревает горло и помогает укреплять организм в целом.
Если приготовить домашний сироп от кашля на основе этих ингредиентов, простуда или грипп пройдут быстрее.
Используйте две столовые ложки цедры лимонной цедры (30 г) и столовую ложку порошка куркумы (15 г).
4. Лук
Вы можете быть удивлены, однако луковый сироп – древнее средство от кашля и других респираторных заболеваний, таких как пневмония или бронхит.
Он обладает противовоспалительными, антибиотическими и противовирусными свойствами, а в случае кашля – также муколитическим и противокашлевым.
Это помогает успокоить зуд и раздражение в горле.
Используйте сок трех сырых луковиц (240 мл).
5. Корица и имбирь
Этот восхитительный сироп со сладким, пряным и освежающим вкусом может быть полезен не только при кашле, но и в качестве стимулятора при снижении защитных сил организма и в периоды выздоровления.
Обе специи активизируют наше тело естественным образом, не перевозбуждая его, это помогает вылечиться как можно скорее.
Помимо этого, имбирь очень полезен при лихорадке, боли и воспалениях, а также при расстройствах пищеварения.
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