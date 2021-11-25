Домашний сироп от кашля: 5 рецептов

Чтобы домашние сиропы от кашля были эффективными и сохраняли все свои полезные свойства, их нужно употреблять в течение 10 дней с момента их приготовления.Домашний сироп – лучший вариант для эффективного и естественного лечения кашля.Эти средства готовятся на основе лекарственных растений, специй, фруктов или овощей, обладающих полезными свойствами, успокаивающими и смягчающими горло, а также способствующими отхождению мокроты.Откройте для себя 5 сиропов от кашля, которые вы можете приготовить дома.Домашний сироп от кашляЧтобы приготовить эти натуральные домашние сиропы, необходимо следовать одним и тем же инструкциям.ИнгредиентыВот ингредиенты для основного рецепта сиропа:1 стакан воды или сока выбранного ингредиента (250 мл)2 стакана белого или коричневого сахара (400 г)Сушеные лекарственные растения или специи.При желании вместо сахара можно использовать пчелиный или тростниковый мед.В каждом типе сиропа мы подробно описываем ингредиенты, которые будем использовать.ПриготовлениеСначала добавим жидкость вместе с двумя чашками сахара в кастрюлю и хорошо перемешаем.Нагреем смесь, пока она не закипит.Варим до растворения сахара (около 5 минут), время от времени помешивая.Затем добавим ингредиенты для настаивания и накроем крышкой.Дадим постоять 30 минут и процедим содержимое.Тёплый сироп разливаем по емкостям и храним в холодильнике.Желательно употребить его в течение 10 дней.5 домашних натуральных сиропов1. Мальва и подорожникЦветки мальвы и листья подорожника – два популярных натуральных средства от кашля.Эта комбинация лекарственных растений борется с воспалением слизистых оболочек, уменьшает кашель и способствует отхождению мокроты при наличии слизи.По этой причине их употребляют при всевозможных респираторных заболеваниях, таких как простуда, бронхит, фарингит, тонзиллит, астма и т. д.Используйте столовую ложку цветков мальвы (15 г) и две столовые ложки листьев подорожника (30 г).2. ТимьянТимьян обладает множеством полезных для здоровья свойств, поэтому он помогает эффективно бороться с множеством заболеваний.Это растение – природный антибиотик, позволяющий лечить кашель, простуду и боль в горле.Он обладает высокими антисептическими и отхаркивающими свойствами, что делает его идеальным ингредиентом для наших домашних сиропов.Используйте три столовые ложки сушеных листьев тимьяна (45 г).3. Лимон и куркумаКуркума и лимон – два лечебных суперпродукта, которые нужно принимать для предотвращения проблем со здоровьем.Лимон – это очищающий цитрусовый фрукт, который помогает нам выводить токсины, подщелачивать организм и повышать его защитные силы.Он обладает антисептическими и антибиотическими свойствами, которые усиливают лечебные действия ингредиентов, с которыми он сочетается. Большая часть полезных веществ содержится в его цедре.Куркума – это специя, обладающая противовоспалительными, антиоксидантными и обезболивающими свойствами. Она согревает горло и помогает укреплять организм в целом.Если приготовить домашний сироп от кашля на основе этих ингредиентов, простуда или грипп пройдут быстрее.Используйте две столовые ложки цедры лимонной цедры (30 г) и столовую ложку порошка куркумы (15 г).4. ЛукВы можете быть удивлены, однако луковый сироп – древнее средство от кашля и других респираторных заболеваний, таких как пневмония или бронхит.Он обладает противовоспалительными, антибиотическими и противовирусными свойствами, а в случае кашля – также муколитическим и противокашлевым.Это помогает успокоить зуд и раздражение в горле.Используйте сок трех сырых луковиц (240 мл).5. Корица и имбирьЭтот восхитительный сироп со сладким, пряным и освежающим вкусом может быть полезен не только при кашле, но и в качестве стимулятора при снижении защитных сил организма и в периоды выздоровления.Обе специи активизируют наше тело естественным образом, не перевозбуждая его, это помогает вылечиться как можно скорее.Помимо этого, имбирь очень полезен при лихорадке, боли и воспалениях, а также при расстройствах пищеварения.