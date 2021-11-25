Диетолог Мосли: темный шоколад помогает похудеть

По словам британского диетолога Майкла Мосли, если отдавать предпочтение в качестве десерта именно темному шоколаду, это может помочь похудеть.Диетолог рассказал в интервью, как можно использовать темный шоколад с целью похудения. Мосли заметил, что часто люди, пытающиеся похудеть, срываются, не выдержав соблазна сладостями. Медик дал совет, как справиться с проблемой в домашних условиях.Прежде всего, говорит эксперт, вредные продукты не должны быть доступными. Мосли порекомендовал не хранить дома никаких сластей и десертов. Вместо этого лучше запастись темным шоколадом.«Советую иметь дома темный шоколад с высоким содержанием какао, не менее 75 процентов,– ешьте его в небольших порциях вместо других, более жирных и вредных десертов», - поделился эксперт.Мосли уточнил, что такой шоколад помогает не переедать.