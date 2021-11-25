Противовоспалительные препараты: принципы работы

Помогают снять воспаление нестероидные противовоспалительные препараты. Они оказывают комплексное воздействие на организм: снимают воспаление, сбивают жар, обезболивают. Они показаны при многих заболеваниях.Как работают противовоспалительные препаратыЖар, появление воспаления или боли — ответ на различные химические реакции, протекающие в организме. Они активизируются при возникновении факторов: травма, инфекция, сбои в работе систем организма. Но если разбить эту последовательность, и удалить из нее сам процесс, формирование воспаления или другой реакции будет нарушено. Это и является основным принципом в работе описываемой группы препаратов, к которым относится и мефенаминка. Такие лекарства подавляют размножение простагландинов — особых веществ, играющих важнейшую роль при воспалении. К лекарствам этой группы также относятся Ибупрофен, Нимесил и многие другие.Благодаря сочетанию эффектов (обезболивающий, противовоспалительный, жаропонижающий) нестероидные противовоспалительные препараты считаются самыми популярными. Ведь при многих состояниях наблюдаются повышение температуры, болевой синдром, воспалительная реакция.Когда без нестероидных противовоспалительных препаратов не обойтись?Спектр применения таких средств широк. Они оказывают эффективное анальгезирующее действие. Часто эти препараты назначают как обезболивающие. Лишь врач в каждой ситуации определяет какой противовоспалительный препарат будет эффективней. Он будет учитывать общее состояние организма, факторы появления и характер, степень болевого синдрома, работу органов ЖКТ, возраст пациента и иные факторы, влияющие на назначение медикамента.Несколько общих рекомендаций:при кратковременных болях назначают препараты, быстро снимающие болевой синдром;при продолжительной боли — медикаменты, способные купировать боль на 12 часов и выше.Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты назначают при:болях разной этиологии: головная, мышечная, менструальная, суставная;после операции;тонзиллите;артрите;ревматизме;ОРВИ;ревматизме;бурсите и других состояниях.Описываемая группа препаратов назначается при заболеваниях, к симптомам которых относятся боль, воспаление.Противопоказания к приему нестероидных противовоспалительных препаратовДаже самые лучшие противовоспалительные средства не помогут избавиться от основной болезни, например, артериальной гипертензии, из-за которой “раскалывается” голова. Препараты снижают степень развития воспаления, снимают временно, или полностью избавляют от боли. На причины появления болевого синдрома они повлиять не могут.В упаковке к каждому противовоспалительному препарату предлагается инструкция. В ней указаны:показания, противопоказания;особенности приема;сочетаемость с другими медикаментами;побочные реакции.Перед тем как принимать препарат, следует изучить инструкцию. Если есть проблемы с пищеварительной системой, противовоспалительные средства принимают с осторожностью и обязательно после назначения врача.Основные правила приема противовоспалительных препаратовНесколько рекомендаций, соответствующих всем препаратам этой группы:лекарство принимают строго в соответствии с назначением врача;таблетку принимают за несколько часов до приема пищи;пилюлю запивают большим количеством воды;никогда нельзя превышать назначенные дозировки, при злоупотреблении разовой дозы важно обратиться к врачу, а в критической ситуации вызвать скорую помощь;если назначен длительный прием препарата, необходимый запас должен быть под рукой;не стоит рекомендовать принимать противовоспалительный препарат другим людям, даже если кажется, что заболевание одинаковое;если назначен длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, важно регулярно контролировать работу почек, печени, а также сдавать общий клинический анализ крови.Нестероидные противовоспалительные препараты — лекарства, способные облегчить состояние больного при правильном их применении. Перед покупкой стоит обязательно проконсультироваться с фармацевтом.