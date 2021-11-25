Врач назвала распространенную ошибку при употреблении меда

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По словам врача диетолога Светланы Фус, люди совершают ошибку, воспринимая мед как здоровый заменитель сахара.Когда кто-то начинает есть мед ложками, полагая, что приносит пользу своему организму, он совершает распространенную ошибку. Врач рассказала, что мед не может быть сахарозаменителем, поскольку сам, в основном, является сахаром: примерно на 82 процента он состоит из простых углеводов, глюкозы, фруктозы.Кроме того, мед обладает высоким ГИ (гликемическим индексом), что означает его способность серьезно повышать уровень глюкозы в крови.«Употребление меда надо ограничивать, воспринимая его скорее как лекарство, а не как десерт. Суточная норма – две-три чайные ложки», - поделилась рекомендацией Светлана Фус.Чтобы замедлить рост уровня глюкозы в крови после употребления меда, диетолог посоветовала употреблять его вместе с белковым продуктом, например, с творогом.