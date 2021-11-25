Иммунолог Крючков назвал бесполезные анализы, к которым привыкли россияне

Существующая в Российской Федерации система диспансеризации во многом является неэффективной, поэтому требует значительного реформирования. О бесполезных аспектах нынешней системы в эфире передачи "Вакцина правды" рассказал иммунолог Николай Крючков.Иммунолог Крючков заявил, что существует целый ряд бесполезных медицинских анализов, к которым привыкли жители России. Это, в частности, ОАК, ЭКГ и биохимия крови. Перечисленные методы, как подчеркнул специалист, никогда не были скрининговыми."В государствах с развитыми системами здравоохранения совсем иной подход. Там проводятся достаточно серьезные исследования перед тем, как сдать кровь на биохимию", — отметил Крючков.Такое же мнение озвучил доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, который тоже раскритиковал принятый в России подход к диспансеризации. Шафалинов считает, что анализам при диспансеризации должен предшествовать медицинский осмотр. "Врач должен внимательно выслушать жалобы пациента, чтобы собрать анамнез. Только после этих шагов врач назначает те или иные исследования, но не общие, от которых мало пользы, а именно те, которые нужны в конкретном случае. Такая система диспансеризации работала в советское время", — сказал Шафалинов.