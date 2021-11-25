Офтальмологи доказали, что воздействие темно-красного света по утрам сохраняет зрение

Британские офтальмологи, группу которых возглавил Харприт Шинмар из Университетского колледжа Лондона, доказали, что можно защитить зрение от ухудшения, кратковременно воздействуя на глаза темно-красным светом по утрам.Ранее эта же группа исследователей уже опубликовала научную работу о пользе темно-красного света для глаз. Ученые, в частности, выяснили, что ежедневное воздействие такого света способствует повышению числа митохондрий в клетках сетчатки, что защищает от возрастного ухудшения зрения.В новой работе ученые определили оптимальное время дня для светового воздействия на глаза, а также узнали, можно ли сократить частоту полезных процедур. Для этого были проведены эксперименты с участием двух десятков добровольцев, возраст которых составил от 34 до 70 лет."Достаточно воздействовать темно-красным светом на глаза всего лишь три минуты с утра, чтобы обеспечить полезный эффект. Мы использовали специальное светодиодное устройство, которое применялось по утрам, т.к. вечерние процедуры почти ничего не давали. По итогам опытов оказалось, что темно-красный свет с утра значительно повышает восприятие цветового контраста — на 17% у молодых людей и на 20% у пожилых", — рассказал Харприт Шинмар.