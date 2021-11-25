Избавиться от стресса: что такое энергетический детокс?

Хмурый ноябрь и предпраздничная суета способны создать нешуточный стресс для нашего организма. Все переживания, накопленные за год, вдруг выходят из фонового режима и проявляются необъяснимой тревожностью и тоской. Как сбросить этот энергетический мусор и настроиться на позитивную волну?В даосской традиции считается, что тревоги и переживания — прямой путь к растрате жизненной энергии ци. В то время как она необходима человеку для здоровой, активной и счастливой жизни, а ее недостаток приводит к упадку сил и даже заболеваниям.Китайские врачи говорят, что большую часть ци люди тратят на пустые переживания, и в итоге на радость жизни сил просто не остается — разве что на поддержание базовых функций организма.Если человек занимается практиками накопления энергии (например, нейгун) или сексуальными даосскими практиками, то проблема дефицита ци перед ним не стоит. Такие техники дают доступ к мощному и бесперебойному аккумулятору внутри. Для остальных же людей остаются два основных источника энергии: сон и еда.Но бывает и так, что даже в отпуске или на каникулах, где мы только и делаем, что спим и едим, силы почему-то не восстанавливаются. В таком случае причина, скорее всего, в накопленном энергетическом мусоре, который не дает свежей энергии проникнуть в тело.ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МУСОР?На самом деле «плохой» энергии не бывает, просто случается так, что она находится не на месте и создает энергетическое «захламление». Представьте растение в горшке: если земля внутри, то она — источник энергии для цветка. А если просыпалась мимо, то стала уже просто мусором.ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МУСОРА: УПРАЖНЕНИЕСитуация из анекдота: носить нечего, вешать некуда. То же самое с энергией: прежде чем осваивать техники пополнения ци или пытаться «накормить» себя сном и едой, необходимо создать для энергии свободное пространство.Данное древнее тибетское упражнение активизирует гормональную и лимфатическую системы и за счет этого освобождает важнейшие энергетические каналы, где чаще всего застаивается ци. Оно выполняется в несколько шагов:1. Сядьте или встаньте, интенсивно разотрите ладони друг об друга, чтобы их центры стали теплыми.2. Мягко надавите ладонями на глазные яблоки (это и последующие действия в идеале нужно выполнять по 30 раз).3. Так же нежно надавите ладонями на уши.4. Костяшками пальцев рук интенсивно проведите по краю челюсти от подбородка к ушам.5. Положите ладони одна на другую, поднесите ко лбу и, не касаясь его, сделайте движения обеими ладонями от правого виска к левому и обратно.6. Затем, не касаясь головы, сделайте движения обеими ладонями (одна ладонь лежит на другой) ото лба к затылку и обратно — проходя через макушку головы.7. Не касаясь головы, проведите обеими ладонями от правого уха к левому и обратно — также проходя через макушку головы.8. Правую руку положите на горло, а левой проведите ото лба к низу живота, не касаясь тела. Представьте, что вы открываете свободный путь току вашей мощной внутренней энергии.9. Накройте руками низ живота и начните круговые движения в одну и в другую сторону по 30 раз.10. Закройте глаза и представьте тело как «дорожную карту» энергетических каналов. Каждый маршрут «закрасьте» зеленым цветом, как в навигаторе. Теперь все энергетические маршруты в вашем теле свободны!ПРОФИЛАКТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО «ЗАХЛАМЛЕНИЯ»Мы живем в мире информации, где в задачи СМИ не входит забота о сохранности нашей ци. То, как мы реагируем на входящий поток новостей, и определяет, создадим мы новый энергетический мусор или нет.Если вы чувствуете, что энергия пошла «не туда» — участился пульс, стало трудно дышать, сжались челюсти, напряглось тело, — честно ответьте себе на вопрос: «Какое состояние я культивирую сейчас?»Если оно вам не нравится, сделайте один или несколько шагов из упражнения по энергетическому детоксу. Или хотя бы просто «выйдите» из этого состояния: иногда для этого надо физически встать, выйти из помещения, «проветрить» голову.При любой возможности отказывайтесь от соцсетей и новостных порталов, которые используют любые инфоповоды лишь для привлечения внимания.Это полезная привычка, которая может отучить мозг фокусироваться на негативеВедь на каждые пять клеток головного мозга целых четыре отвечают за тревогу. Это эволюционный механизм, который обеспечил нам выживание, и сейчас наша гормональная система по-прежнему оцифровывает многое как стресс, даже если оно не представляет опасности.Тем не менее помните: все же остается одна клетка, которая отвечает за гармонию и вдохновение, ее-то и стоит увлечь альтернативой — фокусировкой на внутренней гармоничной энергии.