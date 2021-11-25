ВОЗ назвала непривитых людей основными распространителями COVID-19

Основными на сегодняшний день распространителями коронавирусной инфекции нового типа являются непривитые люди. Такое заявление сделали представители Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.Представители ВОЗ призвали всех людей, у которых есть право на получение вакцины, воспользоваться этой возможностью, чтобы прервать стремительное распространение COVID-19 по миру. Вакцинация особенно важна для уязвимых групп населения — в частности, для людей старше шестидесяти лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.В ВОЗ отмечают, что профилактические меры, введенные для борьбы с распространением COVID-19, доказывают свою эффективность. Это и ношение масок, и проветривание помещений, и соблюдение правил гигиены и социальной дистанции. Другие эффективные меры — изоляция и карантин для зараженных, а также отслеживание их контактов.Все специалисты сходятся во мнении о том, что самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции нового типа является вакцинация. Как ранее заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, подавляющее большинство больных в стационарах, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 — это непривитые граждане.