Врачи рассказали, чем хурма полезна для пожилых людей

Вся польза хурмы – в ее составе.Осенью любимым и традиционным лакомством для многих является хурма. Эта ягода, – именно ягода, а не фрукт, как ошибочно считают многие, – особенно полезна для людей в возрасте.В чем секрет полезности хурмыВся польза хурмы – в ее составе. Она богата кальцием, железом, калием, фосфором, магнием, в ней много натрия, цинка и марганца. А еще во фрукте очень много витаминов, которые помогают организму справиться со множеством возрастных изменений. Например:витамин А – замедляет процессы старения, а также значительно уменьшает риск развития злокачественных опухолей;витамин В – укрепляет нервную систему, поддерживает работу сердца и сосудов, нормализует все обменные процессы в организме;витамин Е – является мощным антиоксидантом. Он выводит шлаки и токсины из организма и препятствует окислительному процессу;витамин С – способствует не только укреплению иммунитета, но и улучшению состояния волос и ногтей.Польза хурмы для тех, кто постаршеПожилым людям этот фрукт особенно будет полезен. Регулярное употребление хурмы поддерживает состояние пигмента. Это означает, что ваши волосы еще долгое время не будут седыми. Помимо этого, хурма поддерживает эластичность мышц и сосудов, предотвращает преждевременное старение и поддерживает вас в тонусе. Кстати, хурма полезна не только для применения внутрь. Из нее можно сделать маску для лица. Некоторые косметологи советуют делать такие процедуры хотя бы раз в неделю. Так у вас выработается коллаген, который так необходим в возрасте.Кому лучше не есть слишком много хурмыПри всех полезных свойствах продукта не стоит забывать о том, что в нем все-таки много сахара. В 100 граммах мякоти хурмы содержится около 17 граммов сахара. А это означает, что людям, страдающим от диабета, не стоит сильно увлекаться сладким плодом.